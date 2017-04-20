ФОТО: Наташа Королева нарвалась на критику из-за безвкусного образа

Наташа Королева
 

Наташа Королева. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Известная российская певица украинского происхождения Наташа Королева регулярно делится с поклонниками снимками из своей концертной и личной жизни. На днях артистка показала подписчикам свой новый образ, чем вызвала неоднозначную реакцию

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Для выступления 43-летняя певица выбрала наряд с глубоким декольте. Наталья вышла в свет в черном платье в белый горох, завершив образ обручем с крупным бантом.

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«Эх, я и мои «сестры» перед выходом на сцену! radio_dacha только в вашей компании хочется веселиться и шалить!», – подписала снимок в своем микроблоге звезда.

Многие поклонники тут же отметили, что такой макияж явно старит Королеву, а образ не придает утонченности.

«Этот макияж прибавил лет», «Макияж неудачный, старит», «Девушка из деревни может уехать, но деревня из девушки никогда», «Брови очень широкие, модно не значит, что всем идет», «Что случилось с Королевой, так постарела на лицо?», «Макияж старит и портит все», – комментируют пользователи.

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