В Москве погиб актер из сериала «Интерны»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: COVI/Scanpix

В Москве трагически погиб 35-летний актер Казимир Лиске. Об этом ТАСС сообщила агент артиста Рэйчел Якубович. «Казимир скончался сегодня в 04:00 мск, он выпал из окна, после чего умер в больнице», - сказала собеседница агентства, не уточнив подробности случившегося.

Трагический инцидент произошел в доме по улице Восточной. Актер выпал из окна детской комнаты своей квартиры, где он жил с женой Полиной и маленьким сыном. От полученных травм Лиске скончался, сообщает «Московский комсомолец». Предсмертной записки он не оставил.

Выпав из окна, актер еще некоторое время был жив, а затем впал в кому. Прибывшие на место медики диагностировали у него перелом голени, руки, позвоночника и черепно-мозговую травму. Скорая помощь доставила актера в ГКБ N13. В операционной Лиске умер.

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В Москве погиб актёр театра "Практика" Казимир Лиске #новости #Лиске #rip

Публикация от Мир Венков (@mirvenkov)

Лиске родился и вырос в США, а позже переехал в Москву. В 2009 году он окончил Школу-студию МХАТ. Позднее работал там же ассистентом на занятиях по актерскому мастерству по программе Гарвардского университета. Лиске сыграл эпизодические роли в сериалах «Интерны», «Иван Грозный», «Дневник доктора Зайцевой», «Частица вселенной», был актером театра «Практика».


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