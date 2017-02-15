Стало известно, когда состоится свадьба Никиты Преснякова

Свадьба внука Аллы Пугачевой и сына Кристины Орбакайте 25-летнего Никиты Преснякова может стать самым ярким событием этого года в российском шоубизнесе.
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Невеста музыканта, Алена Краснова, уже выбирает платье, о чем сообщает в своем микроблоге. До торжества осталось всего несколько недель, уверены фанаты.
В этом их убедила сама девушка, прокомментировав публикацию фразой: «Ой, что будет».
Фанаты гадают, в этом платье она будет на торжестве или снимок сделан для рекламы.
Правда, на все вопросы о точной дате свадьбы Алена Краснова лаконично написала «Летом». Видимо, ее будущий супруг хочет сохранить свое бракосочетание в тайне от публики.
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