Лолита намерена судиться с властями Украины в Европейском суде

Певица Лолита Милявская сообщила RT, что намерена подать иск против властей Украины в Европейский суд по правам человека из-за запрета на въезд в страну.

«Я присоединюсь к общему иску про воссоединение с родственниками и препятствие этому с большим удовольствием», − заявила Милявская.

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Напомним, украинские пограничники сняли с поезда Лолиту Милявскую и запретили ей въезд в Украину из-за посещения Крыма в 2015 году.

Певица рассказала, что ехала на поезде вместе со своим творческим коллективом. По её словам, рано утром в вагон зашёл человек, который сразу же направился к её купе.

"Я услышала фразу: "Да, Милявская здесь". Отобрали паспорт, где-то полчаса он находился не у меня.

Потом пришли с уже заряженной бумагой, спросили, была ли я в Керчи в 2015 году. Благодаря их усилиям я вспомнила, что была там на мероприятии в честь Дня спорта для семей с трудными детьми и для детей-сирот.

Мне вручили бумагу, согласно которой въезд мне был на три года закрыт. Сказали, что нарушила режим въезда на временно оккупированную территорию Украины, − уточнила Лолита. После встречи с пограничниками певица пересела на поезд, следующий из Одессы в Москву.

Лолита отметила, что её поразила быстрая реакция на случившееся советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, который оперативно прокомментировал задержание в Facebook.

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