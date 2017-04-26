Лайма Вайкуле о программе «Рандеву - 2017»: кто приедет в Юрмалу?

«Рандеву» с Лаймой Вайкуле в Юрмале объявило программу всех фестивальных дней. Смело забивайте в календарь: 20, 21, 22 и 23 июля у вас заняты. Потому что среди звездных гостей фестиваля будут исполнители самых разных музыкальных направлений, стилей и жанров. Столько звезд на одном фестивале Юрмала еще не собирала!..

...Дождь за окноми гольф-клуба «Виестури» в Марупе заставляет слегка сомневаться, что лето будет и придет к нам скоро. Но народу в зале пресс-конференции собралось столько, что яблоку негде упасть. Приехали не только журналисты - латвийские и российские, но и многие музыканты и друзья фестиваля, без материальной поддержки которых столь масштабный праздник в Юрмале не мог бы вообще состояться. Все места в зале заняты еще прежде, чем у микрофона появляется Лайма Вайкуле.

Приветствуют ее бурно и весело. Ведь для многих коллег и друзей Лайма Вайкуле - человек-праздник. В июле она устроит праздник и для миллионов своих слушателей.

За «Рандеву» на сей раз будут следить не только счастливчики в концертном зале «Дзинтари», но и телезрители, и те, кто предпочтет смотреть концерты в доступных интернет-трансляциях. Итак, что нас ждет в июле - кто приедет на праздник Лаймы в Юрмале?

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Популярные в народе жанры, разумеется, будут основой программы, любителей традиционной попсы составители сетки концертов не обделили.

Фестивального зрителя ждут встречи со многими любимцами широких народных масс. Валерий Леонтье и Лолита, Верка Сердючка и Елена Ваенга, Игорь Николаев, Леонид Агутин, Валерий Сюткин, Стас Михайлов, Геннадий Хазанов... А еще Потап и Настя, Юстс, Emin, Uzari. И это список далеко не полный!..

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт фестиваля - полная программа

Приедут на фестиваль легендарные грузинские артисты Вахтанг Кикабидзе и Нана Бригвадзе. Выступит любимица многих оперных сцен Кристина Ополайс и прекрасный - по мнению Лаймы Вайкуле - украинский Freedom Balet. Вообще будет много латвийских исполнителей, популярных далеко за пределами Латвии - Интарс Бусулис, Янис Стибелис, который теперь чаще концертирует в Лондоне, чем в Риге, будут и молодые музыканты, имена которых станут для многих открытием.

Янис Стибелис выступит на фестивале не раз. Фото: Каспар Меинертс/TVNET

Но еще в программе заявлены и звезды большой оперной сцены и джаза, музыканты других жанров и даже целый симфонический оркестр.

В том, что Лайма выведет на сцену и совершенно чумовую молодежь - яркую, талантливую, но пока широко не известную, в этом тоже сомневаться не приходится.

Ведь одна из высоких задач фестиваля в том, чтобы показать миру молодых латвийских музыкантов, достойных большой аудитории. Дадут шанс прославиться и латвийским дизайнерам, которые создают сценические костюмы Лаймы.

Певица Саманта Тина споет в Юрмале. Фото: Каспарс Меинертс/TVNET

Вот и на пресс-конференции прозвучали в исполнении Лаймы Вайкуле вечные, необитаемые временем «Листья желтые...» И как прозвучали! Ведь сбацали знаменитый шлягер Раймонда Паулса почти как рок-композицию музыканты совсем другого поколения - группу Dagamba, в Латвии уже популярную, Лайма выводит на большую фестивальную сцену.

Выступали с напутственным словом новому сезону фестиваля многие друзья «Рандеву». И много хороших и искренних слов сказали. Главное, что акцентировал президент «Рандеву» Александр Шенкман, прозвучало серьезным таким пожеланием всей фестивальной команде.

Хорошо бы не растерять растущему фестивалю той искренности, душевности, изящества и задушевности, за которые «Рандеву» полюбили и музыканты, и зрители.

Прежде чем гостей пригласили оценить изысканные закуски ресторана гольф-клуба «Виестури», открыли еще несколько секретов нового фестивального сезона. Музыкальная программа в этом году будет идти нынче рука об руку с программой спортивной.

В частности, состоится и крупный турнир по гольфу - в субботу, 22 июля главные спортивные события начнутся на полях гольф клуба уже с самого утра. И завершатся так, чтобы участники турнира успели на концерт в зал «Дзинтари».

... А потом Лайма храбро вышла на поле под дождь - хоть и погодка стояла не для гольфа! Но отдавая дань уважения хозяевам спортивной площадке звезда эстрады сделала на электромобиле кружок по полю для игры. Пока длился этот круг почета, русский TVNET воспользовался возможностью спросить президента гольф-клуба «Виестури» Гунара Пиладзиса о том, какая из песен Лаймы Вайкуле у него, давнего поклонника творчества нашей звезды, остается самой любимой? Разумеется, это «Вернисаж»!..

Кстати, к летнему турниру, который пройдет в рамках программы «Рандеву», гольф-клуб уже изготовил партию сувенирных мячей для гольфа с инициалом певицы, ставшим и логотипом фестиваля.

















































































Aizvērt Восхитительная Лайма Вайкуле приглашает на "Рандеву" в Юрмале Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







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