Поклонники оценили новый имидж победительницы «Битвы экстрасенсов» Джулии Ванг

 

Фото: Кадр из передачи

35-летняя Джулия Ванг известна своей любовью к ярким бьюти-перевоплощениям. За последние несколько лет экстравагантная участница «Битвы экстрасенсов» много раз меняла цвет волос, однако в итоге остановилась на непримечательном с первого взгляда оттенке шевелюры, которым ее изначально одарила природа.

На днях Джулия Ванг призналась, что разочаровалась в бесконечных экспериментах с волосами.

Опробовав на своей шевелюре всевозможные экстремальные цвета, победительница 15-го сезона «Битвы экстрасенсов» в конце концов решила вернуться к своему родному пепельно-русому оттенку.

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«Долго пыталась выбрать оттенок для окрашивания волос, а в итоге вернулась к своему природному «мышиному» цвету», —

написала Ванг в посте под коллажом из снимков, на которых она предстает в новом бьюти-образе.

В комментариях подписчики единогласно пришли к мнению, что простой светло-русый оттенок волос идеально подходит Джулии, и принялись делать ей многочисленные комплименты.

«Еще одно доказательство, что натуральный самый подходящий», «Очень идет этот цвет. Свежо», «Воу! Вы очень хороши !)», «Просто офигительная», «Здорово! И завораживающе (орфография и пунктуация авторов сохранены, — Прим. ред.)», — выразили фолловеры свой восторг.

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