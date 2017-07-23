«Непобедимый» Александр Панайотов рассказал о «Голосе», Юрмале и экстремальном похудении

Александр Панайотов стал одним из самых ярких и запоминающихся участников российского телепроекта «Голос». Многие зрители не подозревают, как долго и неуклонно артист шел к своему успеху, сколько оттачивал мастерство и как трепетно относится к своему делу. Накануне масштабной программы 28 ноября в рижском Доме Конгрессов Русский TVNET поговорил с Александром о Латвии, современной музыке, экстремальном похудении и неожиданной реакции зрителей на его музыкальное шоу «Непобедимый».

- Александр, с чем у Вас ассоциируется Латвия? Есть ли любимые места?

- Я всегда посещаю Юрмалу, безусловно. Это мое любимое место. Вообще Балтийское побережье – оно какое-то абсолютно уникальное, с волшебной аурой. Для меня всегда очень важно попасть именно туда – походить по берегу в одиночестве, послушать музыку. Это очень вдохновляет.

На фестивале великолепной Лаймы @laima_vaikule_official "Рандеву" в Юрмале!) как же было чудесно !)) спасибо 😊 Публикация от АЛЕКСАНДР ПАНАЙОТОВ (@panaiotov) Июл 23 2017 в 11:18 PDT

- Как изменилась Ваша жизнь после проекта «Голос»?

- На 180 градусов, конечно. Если раньше у меня было много свободного времени, то сейчас его вообще нет. Каждый день у меня концерты, каждый день какая-то занятость. Я себе не принадлежу... В принципе, так и должно быть у настоящего артиста, но, конечно, хочется немного свободного времени. Я даже не могу сходить в фитнес клуб, я уже чувствую, что начинаю немного полнеть... Я склонен к полноте, причем ничего такого не ем. Когда я занимаюсь спортом, у меня все это уходит. Как только прекращаю это делать – сразу начинает прибавляться.

- Правда ли, что вы в прошлом году похудели на 20 килограммов?

- Да, перед шоу «Голос» я сбросил 20 килограммов.

- Именно «Голос» стал для Вас мотивацией?

- Нет, я принял решение еще до проекта и взялся за себя.

Мне в один момент перестало нравится свое отражение в зеркале, фотографии, которые получались на фотосессиях. И я решил, что все, пора. Либо сейчас, либо никогда.

Я знал, что вот она – эта критическая точка. Когда увидел на весах результаты от занятий фитнесом, правильного питания через первые два-три дня, я вошел в азарт. Как только я достиг своей заданной цели, я стал себе позволять то, что раньше не позволял.

Публикация от АЛЕКСАНДР ПАНАЙОТОВ (@panaiotov) Окт 30 2017 в 11:04 PDT

- Что было самым сложным в процессе похудения?

- Я очень люблю поесть ночью. Для меня это самое волшебное время суток, потому что именно ночью приходит вдохновение.

Ночью ты приезжаешь с концертов или откуда-то еще и, естесственно, рука непроизвольно тянется к холодильнику.

Я вообще люблю поесть. Я из Украины, и у меня мама повар - меня приучили с детства есть. (смеется) Сладкое очень люблю... Но я понимал, что нужно взять себя в руки.

- Как Вам удается в таком быстром ритме жизни находить время для творчества?

- К сожалению, времени все меньше и меньше. Если раньше я писал за неделю одну песню стабильно, то сейчас я уже в течение двух месяцев не подходил к инструменту. Для меня, как для композитора, просто трагедия. Сейчас просто физически не хватает времени. Приходится выбирать: либо фитнес, либо инструмент, либо шоппинг, либо сон.

- Кого из российских или зарубежных музыкантов Вы можете назвать современными, показательными для этого времени?

- Сейчас настолько разноплановая музыка, каждый выбирает исполнителей на свой вкус. Знаю по себе – ты просыпаешься с одним настроением – слушаешь одно, с другим – совершенно другое. Все зависит от настроения и вкуса.

- В шоу «Голос» с Вами участвовала рок-исполнительница Дарья Ставрович. В последнее время в различных телепроектах все чаще появляются представители альтернативных направлений музыки. Это тенденция? Слушатели устали от эстрадной музыки и хотят свежего звучания?

- Я бы сказал, что слушатели устали от старых лиц, в целом. Рок на поп-проекте – это уже явление. Тем более

такие личности, как Даша Ставрович - она очень яркая, глубокая. Безумно рад, что мы с ней вдвоем оказались у Григория в полуфинале. Это было достойно и волнительно. Она заслуживает больших оваций как личность и творческий персонаж.

Для людей, которые слушают поп-музыку, а их среди аудитории «Голоса» большинство, это своеобразный шок. Рок сам по себе яркий жанр, поэтому когда он смешивается с попом – получается что-то новое. Это как мы с Григорием Лепсом – сочетание несочетаемого, настоящий констраст.

Григорий Лепс теперь в инстаграме. Официально. Лично. @gvleps Публикация от АЛЕКСАНДР ПАНАЙОТОВ (@panaiotov) Сен 1 2017 в 2:39 PDT

- 28 ноября Вы выступите в рижском Доме Конгрессов с первым большим сольным концертом. Чем будете удивлять?

- Во-первых, будет потрясающая живая музыка. Два часа настоящего голоса. Сейчас я посещаю многие города в рамках своего тура, который у меня, за 15 лет на сцене, впервые.

Я в шоке от реакции зрителей – люди встают, аплодируют стоя, не отпускают – для меня это безумное счастье.

Я понимаю, что люди настолько изголодались по эмоциям. У меня хорошо выстроенная программа – более 20 песен. Будут и новые и старые песни – на итальянском, русском, английском.

- Название тура тоже символичное «Непобедимый»...

- Я всегда перед этой песней делаю мини-проповедь, потому что понимаю, в насколько тяжелое время живем. Я создаю такую благодатную почву, что в конце моей проблемы люди настолько впечатлены и верят, что эти слова им очень помогают!

- Спасибо за уделенное время. Успехов Вам в творчестве и ждем Вашего выступления в Риге!

Билеты на концерт Александра Панайотова в Риге доступны на сайте bilesuserviss.lv.

Напомним, что Александр Панайотов стал одним из приглашенных артистов на фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» в 2017 году. Артист представил свою сольную композицию, а также исполнил совместную песню с Григорием Лепсом и музой фестиваля.