ВИДЕО: Победительница «Евровидения-2016» Джамала вышла замуж

Джамала
 

Джамала. Фото: REUTERS/Scanpix

В Сети появились первые фото и видео с церемонии бракосочетания.

Еще по этой теме

Украинская певица Джамала, ставшая победительницей «Евровидения-2016», вышла замуж за Бекира Сулейманова. Торжественная церемония бракосочетания состоялась 26 апреля в исламском культурном центре в Киеве.

Видеозапись с церемонии была обнародована на YouTube-канале «Іслам в Україні».

Реклама

Джамала прибыла на бракосочетание в белоснежном платье закрытого фасона и фате ручной работы, созданной украинскими и грузинскими дизайнерами. Жених облачился в смокинг, а также в национальный головной убор.

Известно, что 33-летняя Джамала и 25-летний Бекир уже больше двух лет были вместе. Как призналась певица, они познакомились на вечеринке друзей, и с тех пор не расставались.

О супруге Джамалы известно, что он окончил Киевский национальный университет имени Шевченко по специальности «медицинская радиофизика», а также Киевскую школу экономики.

Еще по этой теме
Певица Джамала показала трогательный снимок с отцом

Певица Джамала показала трогательный снимок с отцом

Такой Джамалу вы еще не видели! Певица ошарашила поклонников новым имиджем

Такой Джамалу вы еще не видели! Певица ошарашила поклонников новым имиджем

Гонорары Джамалы после «Евровидения» выросли в пять раз

Гонорары Джамалы после «Евровидения» выросли в пять раз


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR
Дом
Дом, Ulbroka, 135000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR

reklama.vesti.lv

Владельцу «Mārtiņa Beķereja» грозит штраф за фото в «Instagram» Новости

Владельцу «Mārtiņa Beķereja» грозит штраф за фото в «Instagram»

Огре: девушка совершила самоубийство в тире Новости

Огре: девушка совершила самоубийство в тире

Американцы обнаружили «огненные врата ада» Hi-Tech

Американцы обнаружили «огненные врата ада»

Что делать, если обувь велика Wo&Men

Что делать, если обувь велика

Названа опасность регулярных прививок от гриппа Hi-Tech

Названа опасность регулярных прививок от гриппа

Певцы

Украина

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
БУХГАЛТЕРА
БУХГАЛТЕРА
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 