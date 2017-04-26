ВИДЕО: Победительница «Евровидения-2016» Джамала вышла замуж

В Сети появились первые фото и видео с церемонии бракосочетания.
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Украинская певица Джамала, ставшая победительницей «Евровидения-2016», вышла замуж за Бекира Сулейманова. Торжественная церемония бракосочетания состоялась 26 апреля в исламском культурном центре в Киеве.
Видеозапись с церемонии была обнародована на YouTube-канале «Іслам в Україні».
Джамала прибыла на бракосочетание в белоснежном платье закрытого фасона и фате ручной работы, созданной украинскими и грузинскими дизайнерами. Жених облачился в смокинг, а также в национальный головной убор.
Известно, что 33-летняя Джамала и 25-летний Бекир уже больше двух лет были вместе. Как призналась певица, они познакомились на вечеринке друзей, и с тех пор не расставались.
О супруге Джамалы известно, что он окончил Киевский национальный университет имени Шевченко по специальности «медицинская радиофизика», а также Киевскую школу экономики.Еще по этой теме