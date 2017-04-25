Редкий кадр: Альбина Джанабаева опубликовала совместное фото с Валерием Меладзе

38-летняя Альбина Джанабаева и 51-летний Валерий Меладзе женаты уже два года, но до сих пор предпочитают скрывать свою семейную жизнь от глаз общественности. Супруги редко выходят в свет вдвоем и еще реже публикуют совместные фото в соцсетях. На днях экс-солистка «ВИА Гры» решила порадовать фолловеров снимком с певцом.
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Недавно продюсерский центр Velvet Music, продвигающий Веру Брежневу, Елку, Еву Польну и других известных артистов, отпраздновал 13-летие. Вечеринка прошла в столичном ресторане «Брайтон».
Многие музыканты центра посетили торжественное мероприятие, в их числе оказались и Альбина Джанабаева с Валерием Меладзе. В микроблоге экс-солистки «ВИА Гры» появился кадр с праздника, где она позирует вместе с супругом.
Позднее в Сети было опубликовано общее фото со всеми участниками торжества. Там Меладзе держит Джанабаеву на руках. Оба кадра собрали тысячи «лайков» и сотни комментариев за несколько часов.
«Какая же красивая пара! Счастья вам», «Видно, что два любящих сердца», «Побольше бы таких фото с Валерием», — написали в комментариях интернет-пользователи.
Напомним, что Меладзе и Джанабаева поженились в 2014 году, но до сих пор тщательно оберегают свою личную жизнь от посторонних глаз, поэтому каждое совместное фото супругов вызывает массу восхищенных отзывов у фолловеров.Еще по этой теме