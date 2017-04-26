ФОТО: Оксана Самойлова и рэпер Джиган стали родителями в третий раз

В четверг 27 апреля 29-летняя Оксана Самойлова родила дочь. 31-летний рэпер Джиган уже опубликовал совместное фото с новорожденной малышкой в своем Инстаграме.
На протяжении всей беременности Оксана Самойлова регулярно делилась с подписчиками всеми подробностями интересного положения, хотя мама двоих девочек довольно долго не рассказывала подписчикам, что скоро в их семье случится пополнение.
Незадолго до родов супруга Джигана признавалась, что они практически никак не успели приготовиться к появлению малышки на свет.
Сегодня в Инстаграме рэпер обрадовал поклонников счастливой новостью о том, что в третий раз стал отцом, и опубликовал фото с новорожденной дочерью: «Я в раю!!! Знакомьтесь, Майя! Моя третья дочка! С Богом!!! (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)».
Интернет-пользователи поздравили многодетного отца с долгожданным пополнением в семье. К слову,
Оксана родила в собственный день рождения, сегодня ей исполнилось 29 лет.
Еще по этой теме