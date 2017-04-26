ФОТО: Оксана Самойлова и рэпер Джиган стали родителями в третий раз

Джиган с супругой
 

Джиган с супругой. Фото: instagram.com

В четверг 27 апреля 29-летняя Оксана Самойлова родила дочь. 31-летний рэпер Джиган уже опубликовал совместное фото с новорожденной малышкой в своем Инстаграме.

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На протяжении всей беременности Оксана Самойлова регулярно делилась с подписчиками всеми подробностями интересного положения, хотя мама двоих девочек довольно долго не рассказывала подписчикам, что скоро в их семье случится пополнение.

Незадолго до родов супруга Джигана признавалась, что они практически никак не успели приготовиться к появлению малышки на свет.

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Сегодня в Инстаграме рэпер обрадовал поклонников счастливой новостью о том, что в третий раз стал отцом, и опубликовал фото с новорожденной дочерью: «Я в раю!!! Знакомьтесь, Майя! Моя третья дочка! С Богом!!! (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)».

Я в раю!!! Знакомьтесь, Майя! Моя третья дочка! С Богом!!! 🙌🏽👸🏻👸🏻👸🏻

Публикация от Джиган / GeeGun (@iamgeegun)

Интернет-пользователи поздравили многодетного отца с долгожданным пополнением в семье. К слову,

Оксана родила в собственный день рождения, сегодня ей исполнилось 29 лет.

Завтра мне 29))🙆🏻😅🎁🎉

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

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