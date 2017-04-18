Да или беда? СМИ обсуждают постаревшую Алферову

Ирина Алферова
 

Ирина Алферова. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Звезда российского кино, Ирина Алферова, вышла в свет, продемонстрировав лицо, не тронутое пластикой. Это вызвало бум обсуждений о том, действительно ли можно считать красивым естественное старение.

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66-летняя Ирина Алферова попала в объективы фотокамер на церемонии вручения премии «Самые стильные в России», проводившейся журналом Hello! и собравшей большое количество знаменитостей. Ирина Ивановна сама была номинирована и в итоге получила награду «Икона стиля».

В этот вечер на знаменитой артистке было элегантное длинное черное платье с кружевным обрамлением в зоне декольте, плеч и рук. Приталенный наряд подчеркивал, что звезда стройна и подтянута – завидный пример в таком возрасте.

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Вчера была ежегодная премия журнала Hello. Маму наградили, как икону стиля. Приятно было эту необыкновенную женщину увидеть на сцене и на экране, хотя, по большому счёту, Ее давно уже наградили все жители нашей страны, отдав частицу своего сердца. Где бы я не была, меня всегда просят люди, зрители передать маме как Ее любят и восхищаются. Мама была неотразима вчера, как, впрочем и всегда! #праздник #мама #самаялучшаямаманасвете #самаякрасиваяженщина #любовь @hello__ru

Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova)

Лицо актрисы наводило на мысль, что она не прибегала к пластике и не делала подтяжек. У публики, уже привыкшей видеть звезд после вмешательства пластических хирургов, это вызвало неоднозначные реакции. Возникли споры: стоит ли знаменитостям стареть естественно, или все-таки лучше исправлять то, что можно исправить?

Отметим, что во время церемонии Ирину Алферову, вышедшую на сцену, встретили такими бурными овациями и возгласами восхищения, как не встречали больше ни одну красавицу.

Похулиганили немного с мамой вчера на ежегодной премии журнала Hello. Мама получила премию в номинации икона стиля, а я получила удовольствие от общения с мамой! И ещё хочу спасибо сказать нашим друзьям Bosco за наряды! Мы себе нравились очень!)))) ( мне хотелось пошутить немного, поэтому наваяла что-то весьма легкомысленное и чувствовала себя настоящей блондинкой!))))) ( Гаяша, спасибо, дорогая моя!) Всем хорошего вечера! Ваша Ксюша! #праздник #мама #самаялучшаямаманасвете #самаякрасиваямама #любовь @hello__ru @bosco_di_ciliegi @gayanaok

Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova)

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