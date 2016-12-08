ФОТО: Посмотри на известную подругу Порзиньгиса

Как сообщает издание Kas Jauns, первая информация о романе Яниса Порзиньгиса и модели Габриэллы Нири появилась в январе, когда мужчина разместил в соцсетях совместное фото. Сложно представить, что спутницей Яниса могла бы стать не красавица с идеальными параметрами. Кто же такая она - Габриэлла Нири?

Публикация от Janis Porzingis (@porzingis) Апр 8 2017 в 2:22 PDT

24-летняя Габриэлла обрела известность, приняв участие в популярном шоу America`s next top model.

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In the Lou baby. #DirtyDirty #STL Публикация от GABI 🌹 (@gabriellekniery) Апр 21 2017 в 6:19 PDT

Еще до участия в передаче женщина серьезно занималась своей модельной карьерой и даже стала выпускницей Барбизонской школы моделей.

В первой серии шоу Нири рассказала, что экзотическая внешность досталась ей от отца-афроамериканца, а ее мама - немка.

Got some fake tattoos today. On set filming video #behindthescenes for @rotimimusic song coming soon. #ICloseDealsInHeels Публикация от GABI 🌹 (@gabriellekniery) Апр 6 2017 в 2:47 PDT

Someone want to make a personal crown for me? I need this in my life. 🙆🏼👑 #IJustWantToBeAPrincessForever 💕 Публикация от GABI 🌹 (@gabriellekniery) Дек 8 2016 в 10:34 PST

Уже во втором выпуске Габриэлла покинула реалити-шоу. Сейчас Нири состоит в модельном агентстве Fenton model management.

🚴🏻🚴🏻🚴🏻🚴🏻‍♀️ Публикация от Janis Porzingis (@porzingis) Апр 16 2017 в 12:26 PDT

Публикация от Janis Porzingis (@porzingis) Янв 29 2017 в 11:59 PST

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