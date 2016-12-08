ФОТО: Посмотри на известную подругу Порзиньгиса

Как сообщает издание Kas Jauns, первая информация о романе Яниса Порзиньгиса и модели Габриэллы Нири появилась в январе, когда мужчина разместил в соцсетях совместное фото. Сложно представить, что спутницей Яниса могла бы стать не красавица с идеальными параметрами. Кто же такая она - Габриэлла Нири?
24-летняя Габриэлла обрела известность, приняв участие в популярном шоу America`s next top model.
Еще до участия в передаче женщина серьезно занималась своей модельной карьерой и даже стала выпускницей Барбизонской школы моделей.
В первой серии шоу Нири рассказала, что экзотическая внешность досталась ей от отца-афроамериканца, а ее мама - немка.
Уже во втором выпуске Габриэлла покинула реалити-шоу. Сейчас Нири состоит в модельном агентстве Fenton model management.
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