ФОТО: Посмотри на известную подругу Порзиньгиса

 

Фото: instagram.com/gabriellekniery

Как сообщает издание Kas Jauns, первая информация о романе Яниса Порзиньгиса и модели Габриэллы Нири появилась в январе, когда мужчина разместил в соцсетях совместное фото. Сложно представить, что спутницей Яниса могла бы стать не красавица с идеальными параметрами. Кто же такая она - Габриэлла Нири?

24-летняя Габриэлла обрела известность, приняв участие в популярном шоу America`s next top model.

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In the Lou baby. #DirtyDirty #STL

Публикация от GABI 🌹 (@gabriellekniery)

If I was rockstar this would be my album cover guitar 🎸 🎸🎸 . . . #coolkids #curls #leather

Публикация от GABI 🌹 (@gabriellekniery)

Еще до участия в передаче женщина серьезно занималась своей модельной карьерой и даже стала выпускницей Барбизонской школы моделей.

В первой серии шоу Нири рассказала, что экзотическая внешность досталась ей от отца-афроамериканца, а ее мама - немка.

Got some fake tattoos today. On set filming video #behindthescenes for @rotimimusic song coming soon. #ICloseDealsInHeels

Публикация от GABI 🌹 (@gabriellekniery)

Someone want to make a personal crown for me? I need this in my life. 🙆🏼👑 #IJustWantToBeAPrincessForever 💕

Публикация от GABI 🌹 (@gabriellekniery)

Уже во втором выпуске Габриэлла покинула реалити-шоу. Сейчас Нири состоит в модельном агентстве Fenton model management.

🚴🏻🚴🏻🚴🏻🚴🏻‍♀️

Публикация от Janis Porzingis (@porzingis)

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