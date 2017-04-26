Находящийся в больнице Тимати выругался из-за диагноза

На днях в СМИ появилась информация о том, что популярный российский рэпер Тимати попал в больницу с острой болью в груди. При этом якобы он прошел обследование сердца из-за серьезных проблем. Через некоторое время сам артист опроверг эти сообщения в своем Instagram.
Рэпер заявил, что лишь проходил плановой осмотр, и нет никаких поводов для беспокойства.
«Я походу не могу больше планово, сдать анализы, проверить зрение, сделать гастроскопию и МРТ и ещё кучу всего того, что нормальный, следящий за своим здоровьем человек должен делать как минимум раз в год, без того чтобы не написали что я почти умер... Четыре машины с камерами у больницы!
Бесконечные звонки в пресс центр и...Тадам! В 7:30 утра пока я видел десятый сон, корреспондент с включённым в видео режиме телефоном, проник ко мне в палату и снял как я сплю!» — написал разъяренный артист.
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Дорогие друзья, сегодня весь интернет облетела новость о моей срочной госпитализации !!! СМИ цитируют: Тимати обратился в больницу, по причине острой боли в груди и был положен в стационар. Я не перестаю удивляться скорости схемы: Стоит на одном конце, пернуть, как на другом скажут, что ты обосрался !! Я походу не могу больше планово, сдать анализы, проверить зрение, сделать гастроскопию и МРТ и ещё кучу всего того, что нормальный, следящий за своим здоровьем человек должен делать как минимум раз в год, без того что бы не написали что я почти умер )) Четыре машины с камерами у больницы !!! Бесконечные звонки в пресс центр и...... ТАДАМ !!! В 7:30 утра пока я видел десятый сон, корреспондент с включённым в видео режиме телефоном, проник ко мне в палату и снял как я сплю !!! Ебать что за сенсация 😂🤦🏻♂️ #рукалицо