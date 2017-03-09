ФОТО: Линдси Лохан показала нового бойфренда

Линдси Лохан, которая уже в который раз пытается встать на путь истинный и «отмыться» от всех скандалов, которые были с ней связаны в последние годы, вновь обрела женское счастье. Ее новым бойфрендом стал персональный менеджер Скотт Карсен.
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Оказывается, влюблённые вместе уже с декабря 2016. Об этом свидетельствуют фотографии в аккаунте Скотта в Instagram.
Он регулярно выкладывает совместные фотографии с Лохан, в то время как сама девушка не стремится афишировать свою личную жизнь. Судя по снимкам, парочка побывала вместе на Бали, в Тайланде и в Греции.
Одну из фотографий Линдси загрузила и в свой Instagram, однако спустя несколько часов удалила публикацию.
Возможно, все дело в увлечении актрисы исламом, и она хочет вести максимально скрытный образ жизни.
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