ФОТО: Линдси Лохан показала нового бойфренда

Линдси Лохан, которая уже в который раз пытается встать на путь истинный и «отмыться» от всех скандалов, которые были с ней связаны в последние годы, вновь обрела женское счастье. Ее новым бойфрендом стал персональный менеджер Скотт Карсен.

Оказывается, влюблённые вместе уже с декабря 2016. Об этом свидетельствуют фотографии в аккаунте Скотта в Instagram.

Он регулярно выкладывает совместные фотографии с Лохан, в то время как сама девушка не стремится афишировать свою личную жизнь. Судя по снимкам, парочка побывала вместе на Бали, в Тайланде и в Греции.

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But first, let's take a #selfie 🌴 #mydubai #jungleparty #kenzo Публикация от Scott Carlsen (@thlifeofscott) Апр 9 2017 в 2:07 PDT

😊🌞 So happy to be in #athens #greece Публикация от Scott Carlsen (@thlifeofscott) Апр 25 2017 в 9:57 PDT

😊🌈❤😊#thailand Публикация от Scott Carlsen (@thlifeofscott) Мар 25 2017 в 12:07 PDT

Одну из фотографий Линдси загрузила и в свой Instagram, однако спустя несколько часов удалила публикацию.

Возможно, все дело в увлечении актрисы исламом, и она хочет вести максимально скрытный образ жизни.

❤ing #Thailand Публикация от Scott Carlsen (@thlifeofscott) Мар 21 2017 в 5:28 PDT

🛩When you have to #jet Публикация от Scott Carlsen (@thlifeofscott) Мар 9 2017 в 9:18 PST

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