Не каждая решится на такое: знаменитости без макияжа и фотошопа

 

Фото: Vida Press

Всем известно, что знаменитости всегда выглядят идеально: одеты с иголочки, с красивой укладкой и украшенными косметикой лицами. Конечно, в обычной жизни они собирают волосы в хвост, надевают капюшон и отправляются на прогулку или в ближайший магазин без особой подготовки, зная, что не идеальны!

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Посмотри фотографии известных женщин, которые смело показывают себя без слоя грима. Не каждая решится на такое!

Звезды без косметики

Фото: Звезды без косметики0

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