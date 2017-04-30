Не каждая решится на такое: знаменитости без макияжа и фотошопа

Всем известно, что знаменитости всегда выглядят идеально: одеты с иголочки, с красивой укладкой и украшенными косметикой лицами. Конечно, в обычной жизни они собирают волосы в хвост, надевают капюшон и отправляются на прогулку или в ближайший магазин без особой подготовки, зная, что не идеальны!
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Посмотри фотографии известных женщин, которые смело показывают себя без слоя грима. Не каждая решится на такое!