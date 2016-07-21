Жена Григория Лепса откровенно о работе у Лаймы Вайкуле и секретах семейной жизни

В эксклюзивном интервью Анна Лепс рассказывает Woman.ru, как уже 17 лет служит опорой и неиссякаемым источником вдохновения для своего суперизвестного мужа Григория, при этом сохраняя не только невероятную привлекательность, но и внутреннюю гармонию, и умудряясь находить время и на семью с тремя детьми, и на работу.

В самом конце беседы с Анной Лепс я задаю традиционный вопрос, как бы она охарактеризовала саму себя одним словом.

После небольшой паузы Анна тихо произносит: «Волшебная» — и широко улыбается.

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В любой другой ситуации я бы наверняка отметила про себя некоторую, скажем так, самонадеянность, но тут — ноль возражений. Без сверхспособностей даже самая выдающаяся красавица не смогла бы осчастливить такого мужчину, как Григорий Лепс, построить с ним один из самых крепких браков в нашем вечно штормящем шоу-бизнесе, родить троих детей, а потом взять и заняться ювелирным бизнесом, который не так давно затеял супруг… И при этом остаться нежной, хрупкой, восторженной.

У Анны Лепс точеная фигура девушки-подростка, огромные светлые глаза, идеальная кожа, причем «своя» — без видимых признаков усиленного омоложения. Осанка профессиональной танцовщицы, внимательный взгляд.

#mylife #happymoment #love #family #leps #григорийлепс Публикация от Анна Лепс (@_lepsanna) Окт 11 2016 в 11:45 PDT

Она не пытается специально понравиться — абсолютно естественная, спокойная, уверенная в себе. Хороша даже без грамма косметики. Одета скромно — водолазка, джинсы. На тонком запястье — брутальный мужской браслет GL Jewelry. Ювелирный бизнес — новое дело семьи Лепс.

Начал все Григорий, Анна продолжила и теперь совместно с дизайнерами-ювелирами разрабатывает коллекции GL Jewelry (первые буквы значат, конечно же, «Григорий Лепс»), ездит на международные выставки, ежедневно обсуждает детали, нюансы, материалы, камни…

В общем, такие слова, как «закрепка» или «восковки» — для нее не пустой звук. Зачем это женщине, которая могла бы красиво жить, ничего не делая, в статусе обожаемой супруги популярного певца? С этого мы и начинаем.

Woman.ru: Анна, вы столько лет занимались семьей, обеспечивали тылы супруга Григория Лепса. С чего вдруг вы решили заниматься ювелирным делом? У вас, матери троих детей, так много свободного времени?

Анна Лепс: Просто пришла пора. Получилось, что я ушла в свой первый декрет, будучи танцовщицей в балете у Лаймы Вайкуле, — да так там и осталась. А теперь старшей дочери уже 15 лет, младший сын скоро пойдет в школу, у меня появилось больше свободного времени, а с ним идеи, фантазии… История с GL Jewelry разворачивалась у меня на глазах — с момента, когда Гриша впервые увидел так понравившийся ему браслет, потом раздобыл контакты его авторов-ювелиров, решил создать с ними «Ювелирный дом Григория Лепса».

Надо понимать, что мой муж — перфекционист каких поискать, он все делает на отлично и в создании коллекций принимает непосредственное участие. Дело пошло, и в какой-то момент ребята поняли, что не справляются, а через несколько дней презентация в ЦУМ-е в рамках Fashion’s Night Out. Тут я и попалась под руку. Помню, мы все сидели на нашей кухне, на столе — каталоги, их ко мне Гриша просто подвинул со словами «Занимайся».

#summer #dochkimateri #happymoments #mylife Публикация от Анна Лепс (@_lepsanna) Авг 13 2016 в 10:44 PDT

Woman.ru: Вы сразу втянулись?

А. Л.: Сначала я просто хотела помочь и не особо себя в этом деле видела. Потом затянуло, и ко мне на помощь пришла моя близкая подруга, с которой мы знакомы больше 20 лет.

Woman.ru: Вам как женщине насколько тема ювелирных украшений близка?

А. Л.: Она близка, думаю, каждой женщине. Для меня ювелирные украшения — это эмоции, выраженные в металле и камнях. Мои личные отношения с украшениями складывались всегда спокойно, но ярко (улыбается).

Фанаткой «ювелирки» как таковой я не была, зато сейчас стала ярой фанаткой наших украшений.

Woman.ru: Они такие брутальные, увесистые, мужские во всех отношениях, а вы такая хрупкая. Однако браслет на вашей руке выглядит гармонично…

В этот момент в разговор вступает Татьяна, та самая близкая подруга, которая помогает вести дела GL Jewelry и сегодня сопровождает Анну на нашу встречу: «Это вы еще не видели ее в мужском костюме!».

А. Л.: Да, я обожаю мужские костюмы — еще со времен Лаймы. Этот стиль не был выбран мной, он приобретенный, потому что, работая несколько лет с самой стильной певицей нашей эстрады, нельзя было не проникнуться. «Не считаю, что стиль — это врожденное. Стиль — как пыльца для цветка. Если правильно опыляют, цветок дает семена».

#моясемья #лепс #myfamily #travel #sea Публикация от Анна Лепс (@_lepsanna) Июл 21 2016 в 8:33 PDT

Woman.ru: Как еще на вас повлияла работа у Лаймы Вайкуле, она сама?

А. Л.: На самом деле я знала, что буду танцевать у Лаймы, когда смотрела ее выступления по телевизору у себя дома в Днепропетровске, и ничего, как говорится, не предвещало. Закончив балетную школу, я начала выступать, потом переехала в Москву, стала танцевать в одном коллективе,

периодически пыталась попасть к Лайме, но мне постоянно говорили, что это невозможно. А потом однажды пришла информация, что у нее в группе освободилось место, и я пришла на просмотр. Через 15 минут Лайма дала мне два диска и сказала: «Учи программу, через две недели гастроли».

«Вайкуле — человек редкостного трудолюбия, которое передавалось и нам. Мама, опять же, была далеко, а Лайма как взрослый друг давала советы, которые потом еще не раз пригождались». Если возвращаться к теме внешности, то меня сама профессия часто меняла. У балета, в котором я работала до Лаймы, было монопольное право на внешность: у всех артисток были короткие стрижки и белые волосы.

История с монополией меня преследовала, ведь у Лаймы нужно было иметь черное каре с челкой. На тот момент она выступала с программой «Лайма в стиле танго».

Такой я была, когда меня впервые увидел мой будущий муж — в мужском костюме и с черным каре.

Woman.ru: Говорят, у вас было очень интересное знакомство, чуть ли не с элементами мистики… Якобы Григорий долго вас добивался, а вы не были даже знакомы с его творчеством, это правда?

А. Л.: В российском шоу-бизнесе для меня была одна только Лайма. А вот поклонников было немало — приходилось быть неприступной. Потому что посыпать голову пеплом и поскакать по дороге разврата — точно не мое. Такой уж я выросла — без стиля, но с мудростью (улыбается).

Я понятия не имела о нравах шоу-бизнеса, не слышала и не слушала страшных историй. Коллектив Лаймы не участвовал в тусовках, мы просто выходили на сцену, делали «вкусное» шоу и сразу уезжали.

Woman.ru: Может быть, вы и зацепили Григория тем, что держали дистанцию?

А. Л.: Он впервые увидел меня на сцене, когда сам был в зале. Вряд ли он оттуда разглядел, что я «не такая». Но что-то точно увидел, потому что сказал своему другу: «Вот моя будущая жена». И только через полгода мы познакомились. Такая вот мистика.

Woman.ru: Как вы относились к мужчинам из шоу-бизнеса?

А. Л.: Никак, если честно. Мне был важен определенный набор качеств, чтобы в одном человеке сочеталось то, что мне важно. С Григорием пазл сложился, и было уже неважно, из шоу-бизнеса он или из какого-то другого бизнеса.

Понять это сразу невозможно — это к вопросу про дистанцию, которую я некоторое время держала. Зато в итоге у нас получился такой брак, что мы построили большой дом, потом продюсерский центр — и ни разу не поругались в процессе. Никто не верит.

Премьера фильма "РАЙ" #григорийлепс #lepsjewelry Публикация от Анна Лепс (@_lepsanna) Янв 18 2017 в 10:29 PST

Woman.ru: В чем секрет?

А. Л.: Мне всегда было важно содержание, а не обертка. Стены, пол, потолок могут быть какими угодно, важно — как люди ощущают себя друг с другом, какая погода в доме, как поется в известной песне.

Woman.ru: Не могу не спросить, а вы сама поете?

А. Л.: Нет, не пою. В караоке впервые в жизни попробовала спеть год назад, причем меня практически заставили.

Woman.ru: Интересно, ЧТО вы пели, будучи женой Григория Лепса…

А. Л.: А пела я как раз Лайму Вайкуле (смеется), песню «Магнолии в Монако». И знаете, мне даже понравилось, хотя я компании мужа я вряд ли рискну взять в руки микрофон. Да и он как-то не предлагал.

Woman.ru: Кстати, в жизни Григорий романтик?

А. Л.: Если мы оба и романтики, то в меру. Цветов он мне не дарит — у нас и так весь дом в них. Для Гриши знак внимания — не цветы, а ювелирные украшения.

Тут в разговор снова вступает Татьяна и рассказывает историю, которая дает исчерпывающий ответ на вопрос о романтизме Лепса. Дело было в прошлом году, когда Анна с подругами отправилась в Италию на свой день рождения. Григорий в это время был на гастролях в Австрии. «И вот, — рассказывает Татьяна. — время 23.45, к ресторану подъезжает машина, и оттуда выскакивает Григорий с криками: «Успел, успел!». Он специально ехал полдня из Вены, чтобы ровно в полночь поздравить Аню и уехать обратно».

Woman.ru: А какие вы оба родители?

А. Л.: Я строгий полицейский, а он обожательный папа, который приехал с очередных гастролей, всех обнял, расцеловал, одарил подарками и снова уехал. Естественно, глобальные решения мы принимаем сообща, но все, что касается воспитания детей, он отдал в мои руки.

Woman.ru: Чем увлекаются дети?

А. Л.: Все трое занимаются фортепиано, вокалом пока никто не увлекся — боятся, потому что у папы установка «дети не будут музыкантами». Правда, когда Инга, его старшая дочь, вышла на сцену, Ева оживилась и начала спрашивать: «Значит, мне тоже можно?». Она вообще долго занималась в детском театре, она много читает, пишет, размышляет — глубокая, мудрая девочка, у которой и в 10 лет можно было спросить совета. Николь, средняя, совсем другая — легкая, воздушная. У сына собирательный образ — он взял все самое правильное у нас двоих.

Woman.ru: Чем увлекаетесь вы сама?

А. Л.: Я занимаюсь кундалини-йогой, уже давно. Сейчас пришлось сделать небольшой перерыв в связи с тем, что нужно было «подремонтировать» суставы, которые дали о себе знать после балетного прошлого. Но я почти каждый день плаваю, обожаю ходить на длинные дистанции — для меня это медитация.

Woman.ru: Как вы находите на все время?

А. Л.: Признаюсь, 24 часа в сутках меня часто расстраивают. Но я сама по себе жаворонок, встаю рано, собираю и развожу всех по школам и занятиям, потом уже приезжаю из Подмосковья, где у нас дом, в город и занимаюсь делами. Муж при этом у меня сова, поэтому сплю мало, но периодически устраиваю себе сон без будильников, чтобы организм «не ломался».

Времени себе я посвящаю немного, я минималист, но аккуратный. Ухаживаю за собой правильно, но без четкого режима.

Из косметики пользуюсь средствами французской марки Biologique Recherche. Там сложная система, но я втянулась, послушно смешиваю, что нужно смешивать, наношу и не обращаю внимания на специфические запахи кремов.

Моими волосами занимается стилист, с которым я подружилась еще во времена Лаймы. Если его нет в Москве, сама делаю укладку. Да я все сама могу сделать, красилась ведь я когда-то на сцену.

А у нас НОВЫЙ ГОД! Публикация от Анна Лепс (@_lepsanna) Дек 31 2016 в 1:23 PST

Woman.ru: Как сегодня опишете свой стиль?

А. Л.: Комфортный, удобный, рациональный. Каблуки без особой надобности уже не ношу — для меня они превратились в атрибут исключительно праздников.

Woman.ru: В плане питания исповедуете такой же минималистичный подход?

А. Л.: На диетах никогда не сидела, мой организм сам знает меру. Я не гурман, но вкусно поесть не прочь. Предпочитаю итальянскую кухню — пасту, пиццу, морепродукты.

И все же самая любимая еда — вареники, причем любые — с картошкой, с грибами, капустой, вишней, творогом. Это мое коронное блюдо.

К сладкому отношусь спокойно: нет ничего дома — переживу, ну а если есть — съем. А так — никаких ограничений: и мучное ем, и мясо, тем более что Григорий, как кавказский мужчина, — мясоед. С удовольствием жарю для него стейки.

Woman.ru: Какой вы нравитесь Григорию?

А. Л.: Мы 17 лет вместе — тут уже видишь друг друга совсем по-другому, смотришь вглубь. Наверное, мы вместе так долго, потому что все воспринимаем одинаково, для нас обоих белое — белое, а черное — черное, без оттенков.

Так вот мы обточились за эти годы, да и я всегда считала, что женщина должна быть склонной к компромиссам, уметь уступать, оставаясь при этом собой.

А у нас НОВЫЙ ГОД! Публикация от Анна Лепс (@_lepsanna) Дек 31 2016 в 1:23 PST

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