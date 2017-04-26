СМИ: Полина Гагарина стала мамой во второй раз

Недавно 30-летняя Полина Гагарина в своем Инстаграме опубликовала фото с округлившимся животом. Поклонники начали поздравлять певицу с грядущим прибавлением в семье. Но, судя по информации прессы, артистка уже родила второго ребенка втайне от всех.

Слухи о том, что Полина Гагарина станет матерью во второй раз появились в прессе еще в ноябре 2016 года, а ее официальные представители только сильнее запутывали журналистов. Не так давно певицу и вовсе начали поздравлять с появлением на свет малыша, но выяснилось, что еще рано.

На днях Полина выложила в Инстаграме фото, на котором не скрывала округлившийся живот. Тогда многие посчитали, что Гагарина подтвердила свою беременность.

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Моя новая песня #ДРАМЫБОЛЬШЕНЕТ продолжает штурмовать хит- парады.А это фото я просто оставлю здесь 💛 #полинагагарина #гагаринапоехали Фото любимого @isxakov 🍉 Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Апр 26 2017 в 1:24 PDT

Позднее в различных СМИ появилась информация о том, что артистка уже родила, просто скрывает это от всех.

Как утверждает пресса, радостное событие произошло 26 апреля.

Первый совместный ребенок Полины и ее мужа Дмитрия Исхакова появился на свет в одной из лучших московских клиник, но пол и имя новорожденного Гагарина пока скрывает от всех.





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