СМИ: Полина Гагарина стала мамой во второй раз

Полина Гагарина
 

Полина Гагарина. Фото: REUTERS/Scanpix

Недавно 30-летняя Полина Гагарина в своем Инстаграме опубликовала фото с округлившимся животом. Поклонники начали поздравлять певицу с грядущим прибавлением в семье. Но, судя по информации прессы, артистка уже родила второго ребенка втайне от всех.

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Слухи о том, что Полина Гагарина станет матерью во второй раз появились в прессе еще в ноябре 2016 года, а ее официальные представители только сильнее запутывали журналистов. Не так давно певицу и вовсе начали поздравлять с появлением на свет малыша, но выяснилось, что еще рано.

На днях Полина выложила в Инстаграме фото, на котором не скрывала округлившийся живот. Тогда многие посчитали, что Гагарина подтвердила свою беременность.

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Позднее в различных СМИ появилась информация о том, что артистка уже родила, просто скрывает это от всех.

Как утверждает пресса, радостное событие произошло 26 апреля.

Первый совместный ребенок Полины и ее мужа Дмитрия Исхакова появился на свет в одной из лучших московских клиник, но пол и имя новорожденного Гагарина пока скрывает от всех.

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