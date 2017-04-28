Вадима Самойлова из «Агаты Кристи» обязали выплатить брату крупную сумму

Вадим и Глеб Самойловы
 

Вадим и Глеб Самойловы. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Савеловский суд Москвы обязал бывшего участника рок-группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова отдать долг в 4 млн рублей его брату и экс-солисту той же группы Глебу, передает ТАСС со ссылкой на адвоката истца Алису Образцову. Информация об удовлетворении иска размещена на сайте суда.

«Суд полностью удовлетворил исковые требования Глеба Самойлова, взыскав с его брата сумму долга в размере 4 млн 300 тыс. рублей (около 70 тысяч евро - Прим. ред.), а также судебные издержки в сумме около 30 тыс. рублей (480 евро - прим. ред.)», - рассказала она. Решение вынесено 27 апреля.

Как указано в иске, Вадим Самойлов взял у своего брата в долг деньги в 2015 году. Они заключили соглашение, по которому Вадим Самойлов должен был ежемесячно выплачивать брату определенные суммы и таким образом в апреле 2016 года погасить долг.

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Однако

Вадим не выплатил все деньги, и Глеб Самойлов обратился в суд с иском о взыскании оставшейся суммы долга в размере 4,3 млн рублей (около 70 тысяч евро - Прим. ред.).

«Суд проверил все наши доводы и пришел к выводу, что они подлежат удовлетворению в полном объеме», - заключила адвокат.

Братья Самойловы были бессменными вокалистами «Агаты Кристи» до официального прекращения ее существования в 2010 году, а также авторами всех песен.

Коллектив был одним из самых популярных в России во второй половине 1990-х годов. Вадим был его основателем и лидером, Глеб примкнул во время записи первого альбома.

Однако отношения братьев в последнее время, судя по всему, оставляют желать лучшего: в конце лета 2016 года сообщалось, что Глеб попросил Следственный комитет возбудить против Вадима уголовное дело из-за спора об авторских правах.

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