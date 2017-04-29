ФОТО: Знаменитости выбирают железных коней!

 

Фото: Vida Press

Сегодня, 29 апреля, в Риге открывается мотосезон и это невероятно зрелищное и масштабное событие! Во всем мире круглый год проходят мотопарады, приковывая внимание общественности, символизируя скорость и свободу. Многие мужчины и женщины предпочитают автомобилям байки, и знаменитости не исключение. Классики, круизеры, чопперы, спортбайки, кроссики, туристы; «Харлеи», «Дукати», «Индейцы», «Нортоны» - каждый выбирает железного коня по своим предпочтениям, но всех их объединяет одно. Смотрите нашу подборку знаменитостей и их верных железных коней!

Еще по этой теме

Знаменитости и их мотоциклы

Фото: Знаменитости и их мотоциклы0

Совсем скоро в нашей столице откроется «Мотосезон-2017», а пока предлагаем вспомнить, как прошла встреча байкеров на Набережной 11 ноября в прошлом году.

Ежегодный мотопарад в Риге

Фото: Ежегодный мотопарад в Риге0

Реклама

ЧИТАЙ НА TVNET: Спортивная афиша: ЧМ по хоккею, открытие мотосезона и многое другое

Еще по этой теме
Звезды тоже люди: Чем «нездоровым» любят лакомиться знаменитости

Звезды тоже люди: Чем «нездоровым» любят лакомиться знаменитости

Фото: Как латвийские и российские знаменитости провели выходные

Фото: Как латвийские и российские знаменитости провели выходные

11 знаменитых красавиц, которые признались, что любят женщин

11 знаменитых красавиц, которые признались, что любят женщин


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 53000 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR

reklama.vesti.lv

Попались! Звезды Голливуда без стеснения заглядывают в декольте Wo&Men

Попались! Звезды Голливуда без стеснения заглядывают в декольте

Смотрите, какие милашки! В Австрии родились белые тигрята Wo&Men

Смотрите, какие милашки! В Австрии родились белые тигрята

Чем кормят наших детей? Латвийские школьники публикуют фото свои Новости

Чем кормят наших детей? Латвийские школьники публикуют фото свои

Диетологи сформулировали главное «правило ужина» Wo&Men

Диетологи сформулировали главное «правило ужина»

Названа главная опасность употребления энергетиков Hi-Tech

Названа главная опасность употребления энергетиков

Актеры

В Латвии

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
42 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Сдают Квартиры, Пурвциемс
Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 168 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
C/C++ ПРОГРАММИСТ
C/C++ ПРОГРАММИСТ
PHP ПРОГРАММИСТ
PHP ПРОГРАММИСТ
GRĀMATVEDI
GRĀMATVEDI
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 