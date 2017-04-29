ФОТО: Знаменитости выбирают железных коней!

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Сегодня, 29 апреля, в Риге открывается мотосезон и это невероятно зрелищное и масштабное событие! Во всем мире круглый год проходят мотопарады, приковывая внимание общественности, символизируя скорость и свободу. Многие мужчины и женщины предпочитают автомобилям байки, и знаменитости не исключение. Классики, круизеры, чопперы, спортбайки, кроссики, туристы; «Харлеи», «Дукати», «Индейцы», «Нортоны» - каждый выбирает железного коня по своим предпочтениям, но всех их объединяет одно. Смотрите нашу подборку знаменитостей и их верных железных коней!