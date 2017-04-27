Анна Семенович ошеломила интернет-пользователей своими реальными параметрами

Анна Семенович в последнее время регулярно публикует соблазнительные кадры, на которых демонстрирует удивительно стройную фигуру. Некоторые подписчики 37-летней российской певицы видели в этом подвох: им казалось, что артистка злоупотребляет фотошопом. Догадки фолловеров подтвердились: судя по новому видео, появившемуся в Сети, исполнительница выглядит далеко не так, как на своих снимках в Инстаграме.

27 апреля Анна Семенович выступала на закрытой вечеринке в одном из столичных ресторанов. Гости вечера зажигали под хиты экс-солистки группы «Блестящие», а некоторые даже успевали снимать артистку на видео.

Так, один присутствующих опубликовал у себя в Инстаграме короткий ролик, на котором исполнительница запечатлена танцующей на сцене.

На блондинке было надето легкое платье, не скрывающее недостатков ее фигуры.

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Публикация от Harut Asatryan (@harut_asatryan) Апр 27 2017 в 10:36 PDT

Посмотрев этот мини-клип, можно убедиться, что Анна немного лукавит, публикуя эффектные фото в нижнем белье. Очевидно, что сексуальные снимки Семенович тщательно фотошопит, прежде чем выложить их у себя в блоге.

«Сразу и не узнать…», «Я в шоке», — разочарованно принялись комментировать интернет-пользователи. Интересно, что у себя в блоге певица не публикует фото и видео с прошедшей вечеринки.







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