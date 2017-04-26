Полина Гагарина показала первое фото с новорожденной

Полина Гагарина
 

Полина Гагарина. Фото: Eugene Odinokov / Sputnik

Несколько дней назад Полина Гагарина стала мамой. Имя своего новорождённого малыша певица скрывает, но стало известно, что у нее родилась девочка. Певица поделилась с поклонниками первым фото малышки.

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Гагарина выразила благодарность персоналу роддома и назвала рождение ребенка волшебным событием.

«Не было никакого страха, нервов и лишних вмешательств», - рассказала Полина, - «Только я, муж и врач, который помог появиться на свет нашей малышке».

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Поклонники поздравляют Гагарину с этим счастливым событием и желаю счастья, здоровья дочке и спокойных ночей маме.

В этом посте, у себя на страничке, я хочу сама своими словами рассказать вам о волшебном событии, которое случилось в нашей семье на днях - это рождение ребенка ❤ Прежде всего я хочу поблагодарить замечательных врачей Перинатального Медицинского Центра на Севастопольском и лично моего прекрасного доктора Клавдию Васильевну Бондаренко! Не было никакого страха, нервов и лишних вмешательств. Только я, муж и врач, который помог появится на свет нашей малышке. Очень внимательный и чуткий персонал, не просто профессиональные врачи, а люди, которые прислушивались к моим чувствам и желаниям. Спасибо за комфортное пребывание, за заботу и уход, я искренне вам доверяю и с радостью рекомендую всем будущим мамам 🐣 Ещё я рекомендую подписаться на лучший профиль о женском здоровье, беременности и уходу за детьми @aist_i_kapusta Его ведут разные врачи, дают круглосуточные бесплатные консультации и отвечают на вопросы. Дорогие мои читатели, друзья и поклонники! Вам отдельное и самое сердечное спасибо за понимание и доброту. Вы самые лучшие. Люблю.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

Полина Гагарина уже воспитывает 9-летнего сына Андрея (он родился в ее первом браке — с актером Петром Кисловым).

С 2014 года певица замужем за известным фотографом Дмитрием Исхаковым. Полине удалось успешно скрывать свою беременность, однако фанаты артистки уже давно подозревали, что женщина находится в положении.

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