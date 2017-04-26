Полина Гагарина показала первое фото с новорожденной

Несколько дней назад Полина Гагарина стала мамой. Имя своего новорождённого малыша певица скрывает, но стало известно, что у нее родилась девочка. Певица поделилась с поклонниками первым фото малышки.

Гагарина выразила благодарность персоналу роддома и назвала рождение ребенка волшебным событием.

«Не было никакого страха, нервов и лишних вмешательств», - рассказала Полина, - «Только я, муж и врач, который помог появиться на свет нашей малышке».

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Поклонники поздравляют Гагарину с этим счастливым событием и желаю счастья, здоровья дочке и спокойных ночей маме.

Полина Гагарина уже воспитывает 9-летнего сына Андрея (он родился в ее первом браке — с актером Петром Кисловым).

С 2014 года певица замужем за известным фотографом Дмитрием Исхаковым. Полине удалось успешно скрывать свою беременность, однако фанаты артистки уже давно подозревали, что женщина находится в положении.





Моя новая песня #ДРАМЫБОЛЬШЕНЕТ продолжает штурмовать хит- парады.А это фото я просто оставлю здесь 💛 #полинагагарина #гагаринапоехали Фото любимого @isxakov 🍉 Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Апр 26 2017 в 1:24 PDT

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