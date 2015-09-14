Звезда 90-х Линда рассказала, чем живет сегодня и как складывается ее личная жизнь

29 апреля популярной в 90-е певице Линде исполнится 40 лет. В преддверии юбилея звезда собрала пресс-конференцию, на которой представила свою новую песню «Оспа» и рассказала о творческих планах. После презентации Линда дала интервью нашему порталу, в котором мы поговорили об отношениях с поклонниками, боязни одиночества и мечтах о будущей семье.

Ее называют феноменом российской музыки. В 90-е певица Линда своим творчеством сводила с ума миллионы. В свое время артистке удалось собрать рекордное количество зрителей на своем концерте — 450 тысяч человек!

Однако в начале нулевых Линда вместе со своим возлюбленным, продюсером и композитором Стефаносом Корколисом, перебралась жить в Грецию, где осталась на долгих девять лет.

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Публикация от Linda (@lindageyman) Мар 12 2017 в 1:42 PDT

Расставшись со Стефаносом и вернувшись на родину, певица, увы, не смогла повторить свой успех.

Привет всем! Чувствуем! Любим! Становимся ближе! #lindamusic Публикация от Linda (@lindageyman) Авг 28 2016 в 6:17 PDT

На пресс-конференции, посвященной презентации нового сингла «Оспа», Линде задали вопрос, хотела бы она вернуть былую славу и снова быть в ротации у популярных радиостанций, на что прозвучал довольно категоричный ответ.

«Отношения с радиостанциями критические, но в принципе меня это абсолютно не волнует. Я не люблю быть в формате, не хочу думать, как бы «прибрать» звук, уменьшить ноты и написать более внятные слова. Это моя музыка, она такая, и я ничего менять не собираюсь. Меня также не волнует, станет моя песня хитом или нет.

О хитовости я думаю меньше всего. Каждый воспримет мое творчество так, как захочет: кто-то обрадуется, кто-то пошлет, а кто-то останется равнодушным. Я не стараюсь понравиться всем — это уже похоже на шизофрению», —

рассказала артистка.

#Lindamusic Публикация от Linda (@lindageyman) Фев 16 2016 в 6:28 PST

После пресс-конференции пообщались с Линдой наедине и не могли не спросить, чем она живет сегодня. Три года назад в интервью порталу певица отметила, что не видит возможности совмещать творчество и личную жизнь, потому что музыка занимает в ее жизни главное место. Нам стало интересно, изменилось ли с тех пор ее мнение.

«У меня есть семья, и меня все устраивает в моей жизни (певица говорит о семье, в которой родилась, — Прим. ред.). И дай Бог, чтобы так было вечно. А смысл моей жизни в том, чтобы оставить после себя следующую жизнь. А это может выражаться в абсолютно разных разных отношениях, даже в музыке», — уклончиво ответила Линда.





Спасибо Алма-Аты за прием!!!😘 Публикация от Linda (@lindageyman) Сен 14 2015 в 1:40 PDT

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