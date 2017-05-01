Киркоров прилюдно схватил Пугачеву за грудь

Филипп Киркоров
 

Филипп Киркоров. Фото: Sputnik/Scanpix

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров по случаю своего юбилея закатил грандиозный банкет, на котором в числе многочисленных гостей, естественно, присутствовала и его экс-супруга Алла Пугачева.

Еще по этой теме

Судя по всему былая страсть с годами не исчезла, и Филипп, вспомнив былое, потерял контроль над собой.

Обнимая Примадонну, он на глазах у всех, включая нынешнего супруга Пугачевой Максима Галкина, схватил ее за грудь.

Юморист, скорее всего, простил юбиляра за эту мимолетную слабость, поскольку уверен, что Алла Борисовна сегодня относится к Киркорову скорее как к сыну. Но факт есть факт - и вот фото в подтверждение!

Фото из Instagram:

Реклама
Еще по этой теме
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей

Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей

Роскошный праздник: Пугачева встретила весну с Галкиным и Киркоровым

Роскошный праздник: Пугачева встретила весну с Галкиным и Киркоровым

Как дети! Ургант и Киркоров поели кукурузу с дрели и устроили погоню в магазине

Как дети! Ургант и Киркоров поели кукурузу с дрели и устроили погоню в магазине


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 48600 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 89700 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Самая сексуальная спортивная телеведущая сводит мир с ума Wo&Men

ФОТО: Самая сексуальная спортивная телеведущая сводит мир с ума

На разработку безотказной секс-куклы потратят миллиарды Hi-Tech

На разработку безотказной секс-куклы потратят миллиарды

Синоптики рассказали, каким будет начало мая Новости

Синоптики рассказали, каким будет начало мая

Мужчина спрыгнул в Даугаву с Островного моста Новости

Мужчина спрыгнул в Даугаву с Островного моста

Ночь с незнакомкой в отеле Лиепаи для мужчины закончилась плачев Новости

Ночь с незнакомкой в отеле Лиепаи для мужчины закончилась плачев

Российские исполнители

Звёзды

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
42 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Сдают Квартиры, Пурвциемс
Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 168 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KRAVAS AUTOVADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
KRAVAS AUTOVADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВИКА (НЕСКОЛЬКО ...
ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВИКА (НЕСКОЛЬКО ...
PĀRDOŠANAS KONSULTANTU KOMANDA
PĀRDOŠANAS KONSULTANTU KOMANDA
BIZNESA ANALĪTIĶI
BIZNESA ANALĪTIĶI
http://alkoutlet.lv

Темы

 