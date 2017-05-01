Киркоров прилюдно схватил Пугачеву за грудь

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров по случаю своего юбилея закатил грандиозный банкет, на котором в числе многочисленных гостей, естественно, присутствовала и его экс-супруга Алла Пугачева.

Судя по всему былая страсть с годами не исчезла, и Филипп, вспомнив былое, потерял контроль над собой.

Обнимая Примадонну, он на глазах у всех, включая нынешнего супруга Пугачевой Максима Галкина, схватил ее за грудь.

Юморист, скорее всего, простил юбиляра за эту мимолетную слабость, поскольку уверен, что Алла Борисовна сегодня относится к Киркорову скорее как к сыну. Но факт есть факт - и вот фото в подтверждение!

Фото из Instagram:

Реклама

Еще по этой теме