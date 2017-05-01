Киркоров прилюдно схватил Пугачеву за грудь

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров по случаю своего юбилея закатил грандиозный банкет, на котором в числе многочисленных гостей, естественно, присутствовала и его экс-супруга Алла Пугачева.
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Судя по всему былая страсть с годами не исчезла, и Филипп, вспомнив былое, потерял контроль над собой.
Обнимая Примадонну, он на глазах у всех, включая нынешнего супруга Пугачевой Максима Галкина, схватил ее за грудь.
Юморист, скорее всего, простил юбиляра за эту мимолетную слабость, поскольку уверен, что Алла Борисовна сегодня относится к Киркорову скорее как к сыну. Но факт есть факт - и вот фото в подтверждение!
Фото из Instagram:
Алла Пугачева @alla_orfey и Филипп Киркоров @fkirkorov #поцелуй #kiss #аллапугачева #пугачева #allapugacheva #pugacheva #примадонна #киркоров #филиппкиркоров #fkirkorov #philipkirkorov #kirkorov #филиппкиркоров50 #народныйартист #попкороль #шоуя #я #showyou #юбилей #деньрождения #birthday #50лет #50years #банкет #фотобезфильтра #photo_by_sharlovskaya