Алика Смехова
 

Алика Смехова. Фото: Sputnik/Scanpix

Известная российская актриса появилась на мероприятии, продемонстрировав существенно постройневшую фигуру. Смехова не скрывает: в последнее время она всерьез взялась за собственное тело.

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Алика Смехова посетила благотворительный вечер – ужин, организованный в поддержку детского хосписа «Дом с Маяком». При виде артистки многие обратили внимание, что она заметно похудела, хотя, кажется, еще недавно ее можно было назвать дамой с аппетитными формами.

Для 49 лет Смехова демонстрирует великолепную фигуру. Судя по всему, самой актрисе доставляет большое удовольствие видеть себя стройной.

Она не без гордости сообщила, что ее вес теперь на нижней границе нормы.

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По словам знаменитой брюнетки, она увлеченно занимается йогой и делает много другого для поддержания себя в форме, хотя ее рецепт грации и не отличается большой оригинальностью.

«Нет мучному, сладкому и жирному. Заканчивать прием пищи нужно в 6-7 вечера.

Можно есть любой белок с готовыми овощами. Много пить и двигаться! Любить себя и окружающих!»,

- рассказала Алика Смехова о личном опыте похудения.

Фото с мероприятия - по ссылке ниже!

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