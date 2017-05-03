Лариса Долина довела студентку до эмоционального срыва

Осенью 2016 года 61-летняя Лариса Долина стала одним из педагогов МГИКа. На днях студенты заочного отделения, обучающиеся у певицы? рассказали, почему они не в восторге от того, насколько требовательной оказалась народная артистка.

Лариса Долина успевает не только гастролировать по России, но и преподавать.

В сентябре 2016-го певица стала заведующей кафедрой эстрадно-джазового пения в Московском государственном институте культуры.

Многие юноши и девушки хотели попасть на курс к Ларисе Александровне, но они и предположить не могли, насколько требовательным педагогом окажется певица.

В эксклюзивном интервью изданию StarHit студентка МГИКа Александра Лесная заявила: «Лариса Александровна принимала у нас экзамен. Я очень переживала, готовилась днями и ночами. Долина сказала: мол, не так пою, и точка. А мой педагог меня хорошо оценивает. В итоге она отчислила восемь человек из тридцати после экзамена со словами: «У вас нет таланта!».

Реклама

Как говорит студентка, спорить с Долиной бесполезно, а в деканате ей посоветовали перевестись в другое учебное заведение, что она и сделала.

«После экзамена у Ларисы Александровны я заработала межреберную невралгию. Потом еще долго лежала дома в плохом состоянии.

У Долиной есть смысл учиться, только если твой педагог-куратор с ней дружит. Мой даже не поддержал, когда Лариса Александровна прилюдно критиковала, как я пою. Она выгнала меня с экзамена без права на пересдачу», — рассказала другая студентка, Ирина Сыч.







Aizvērt Лариса Долина с дочкой и внучкой обедают в Юрмале Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva







Впрочем, далеко не все считают оценки Долиной несправедливыми.

Ученица Ларисы Анна Мельникова уверена, что всех своих студентов артистка критикует только по делу.

Девушка отметила, что певица действительно бывает строга, но это связано исключительно с отсутствием таланта у ученика.

Еще по этой теме