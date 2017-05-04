Что произошло между Джоли и Питтом за день до разрыва

Анджелина Джоли и Брэд Питт
 

Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: REUTERS/ScanPix

Известно, что 41-летняя Анджелина Джоли подала документы на развод с 53-летним Брэдом Питтом сразу после возвращения пары и их детей из Франции в США в сентябре прошлого года. На днях другие пассажиры того же самолета решили выйти из тени и рассказали в интервью одному из американских СМИ, как супруги общались во время полета.

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В откровенной беседе с корреспондентом журнала Us Weekly очевидцы рассказали, что

сразу после взлета Брэд начал пить крепкий алкоголь и довольно быстро оказался в невменяемом состоянии.

Анджелина накричала на него: «Ты должен протрезветь, я не собираюсь больше тебя терпеть!».

А когда актриса поняла, что муж не собирается завязывать с выпивкой, она написала сообщение своим помощникам с просьбой подогнать к трапу самолета в аэропорт еще несколько машин, чтобы они с детьми могли уехать от Питта и поселиться в отеле.

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Как уверяют источники издания, Анджелину словно «прорвало»: она высказала Брэду все, что о нем думает. В том числе

Энджи заявила, что уже несколько месяцев вынашивала план уйти от супруга, но долго не могла на это решиться.

Его неадекватное поведение на борту самолета в присутствии нескольких десятков свидетелей стало последней каплей.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Фото: Анджелина Джоли и Брэд Питт0

Как только самолет приземлился в Лос-Анджелесе, Анджелина собрала детей, вывела их на аэродром, показала, в какие машины им нужно сесть, и велела запереть двери автомобиля. После этого Джоли и дети уехали в отель.

Домой в Беверли-Хиллз, в их с Питтом особняк, они больше не вернулись, а на следующий день актриса подала на развод.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что во время этого перелета Питт крупно поссорился со старшим сыном Мэдоксом — мол, это и толкнуло Анджелину на развод. Однако очевидцы произошедшего умолчали о предполагаемом конфликте Брэда с приемным ребенком.

Анджелина Джоли со своими шестью детьми в Камбодже

Фото: Анджелина Джоли со своими шестью детьми в Камбодже0

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