Стивену Сигалу запретили въезд в Украину

Актеру Стивену Сигалу на пять лет запретили въезд в Украину. Об этом сказано в ответе СБУ на запрос Апострофа.

Как известно, в прошлом году Стивен Сигал получил российское гражданство. При этом в 2014 году актер выступал в Крыму на фоне флагов ДНР.

«Службой безопасности Украины принято решение о запрете выезда в Украину указанному лицу сроком на 5 лет», - сообщили в СБУ.

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В ведомстве уточнили, что приняли это решение согласно законам «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и «Об основах национальной безопасности Украины».

«Решение о запрете въезда в Украину принимается в случае, если есть достаточно информации, полученной в установленном законом порядке, о факте совершения ею (личностью – ред.) общественно опасного деяния, независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины», - сказали в ведомстве.

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