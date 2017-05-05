Интересный выбор! Стало известно, как Полина Гагарина назвала дочку

Как уже сообщал Русский TVNET, 26 апреля 30-летняя Полина Гагарина стала мамой во второй раз. Радостной новостью популярная российская певица сама поделилась со своими поклонниками, опубликовав в Instagram снимок с младенцем на руках. На днях исполнительница рассказала о том, как назвала малышку.

В конце апреля Полина Гагарина и ее супруг Дмитрий Исхаков стали родителями, а на днях певица наконец-то поведала, как назвала дочку. Полина разместила в своем микроблоге снимок, на котором запечатлен ее супруг, написавший на асфальте необычное имя.

«Сегодня счастливый отец получил свидетельство о рождении. Знакомьтесь, Мия Дмитриевна Исхакова!»

— подписала фото Гагарина.

Фото из Instagram:

Сегодня счастливый отец получил свидетельство о рождении 🐣💌 Знакомьтесь, Мия Дмитриевна Исхакова! Будь счастлива малышка! В мире нет таких слов, чтобы рассказать о нашей нежности и любви к тебе, наша девочка ❤ #МояМия #доченька A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on May 5, 2017 at 9:22am PDT

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Напомним, что у певицы уже есть сын от первого брака с актером Петром Кисловым — 9-летний Андрей. А вот для Дмитрия Исхакова ребенок стал первенцем. На своей странице в Instagram фотограф рассказал, как они с Полиной выбирали имя для дочери. «У нас в шортлисте было 5-7 имен.

В течение всех 9 месяцев мы называли малышку другим именем. Но когда она появилась и мы лично познакомились, поняли что имя нужно другое.

Так вот, когда мы выбирали между несколькими именами, в один день было два (2!) знака. Я не суеверный, но знаки уважаю и подмечаю. Всего в один день было 2 знака. Новый конвертик для малышки, которой мы распечатали назывался MIA. И тут же Полинина подруга детства пишет и присылает фото бутылки воды, которую только что купила, на крышке написано «Мия». Все было решено», — рассказал счастливый папа в соцсети.

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