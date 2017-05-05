Интересный выбор! Стало известно, как Полина Гагарина назвала дочку

 

Фото: instagram.com/gagara1987

Как уже сообщал Русский TVNET, 26 апреля 30-летняя Полина Гагарина стала мамой во второй раз. Радостной новостью популярная российская певица сама поделилась со своими поклонниками, опубликовав в Instagram снимок с младенцем на руках. На днях исполнительница рассказала о том, как назвала малышку.

Еще по этой теме

В конце апреля Полина Гагарина и ее супруг Дмитрий Исхаков стали родителями, а на днях певица наконец-то поведала, как назвала дочку. Полина разместила в своем микроблоге снимок, на котором запечатлен ее супруг, написавший на асфальте необычное имя.

«Сегодня счастливый отец получил свидетельство о рождении. Знакомьтесь, Мия Дмитриевна Исхакова!»

— подписала фото Гагарина.

Фото из Instagram:

Реклама

Напомним, что у певицы уже есть сын от первого брака с актером Петром Кисловым — 9-летний Андрей. А вот для Дмитрия Исхакова ребенок стал первенцем. На своей странице в Instagram фотограф рассказал, как они с Полиной выбирали имя для дочери. «У нас в шортлисте было 5-7 имен.

В течение всех 9 месяцев мы называли малышку другим именем. Но когда она появилась и мы лично познакомились, поняли что имя нужно другое.

Так вот, когда мы выбирали между несколькими именами, в один день было два (2!) знака. Я не суеверный, но знаки уважаю и подмечаю. Всего в один день было 2 знака. Новый конвертик для малышки, которой мы распечатали назывался MIA. И тут же Полинина подруга детства пишет и присылает фото бутылки воды, которую только что купила, на крышке написано «Мия». Все было решено», — рассказал счастливый папа в соцсети.

Еще по этой теме
СМИ: Полина Гагарина стала мамой во второй раз

СМИ: Полина Гагарина стала мамой во второй раз

Нагиев в прямом эфире объявил о родах Полины Гагариной

Нагиев в прямом эфире объявил о родах Полины Гагариной

Полина Гагарина показала первое фото с новорожденной

Полина Гагарина показала первое фото с новорожденной


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 89700 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR
Дом
Дом, Babīte, 168000 EUR

reklama.vesti.lv

Было-стало: Центральный рынок изменился до неузнаваемости Новости

Было-стало: Центральный рынок изменился до неузнаваемости

Необычное хобби Ингуны Судрабы Wo&Men

Необычное хобби Ингуны Судрабы

Мощнейший в мире лазер произвел первый выстрел Hi-Tech

Мощнейший в мире лазер произвел первый выстрел

Жарко! Польская красавица-модель наслаждается отдыхом на пляже Wo&Men

Жарко! Польская красавица-модель наслаждается отдыхом на пляже

Раздавливающую арбузы гигантскую мышеловку показали на видео Hi-Tech

Раздавливающую арбузы гигантскую мышеловку показали на видео

Российские исполнители

Личная жизнь

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Земл
Продают Земл 200 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 400 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
JAUNĀKAIS INŽENIERIS/-E
JAUNĀKAIS INŽENIERIS/-E
.NET NODAĻAS VADĪTĀJU/VECĀKO PRO ...
.NET NODAĻAS VADĪTĀJU/VECĀKO PRO ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
BETONĒŠANAS DARBU STRĀDĀJOŠU BRIG ...
BETONĒŠANAS DARBU STRĀDĀJOŠU BRIG ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 