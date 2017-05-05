Стивен Кинг о Трампе и ядерной кнопке: Это страшнее моих ужасов

Американский писатель Стивен Кинг заявил на своей странице в Twitter, что факт имеющейся в распоряжении президента Дональда Трампа кнопки пуска ядерных ракет гораздо страшнее его ужасов.

«То, что у этого парня (Дональда Трампа. - Прим. ред.) палец на красной кнопке, намного страшнее любой истории ужасов, что я когда-либо писал», - отметил автор.

Кроме того, он подчеркнул, что, судя по Twitter-сообщениям американского лидера, он страдает нарциссическим расстройством личности.

Реклама

Из Twitter:Stephen King











































Aizvērt Первыя речь Дональда Трампа в Конгрессе AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA







Еще по этой теме