Стивен Кинг о Трампе и ядерной кнопке: Это страшнее моих ужасов

Стивен Кинг
 

Стивен Кинг. Фото: REUTERS/ScanPix

Американский писатель Стивен Кинг заявил на своей странице в Twitter, что факт имеющейся в распоряжении президента Дональда Трампа кнопки пуска ядерных ракет гораздо страшнее его ужасов.

«То, что у этого парня (Дональда Трампа. - Прим. ред.) палец на красной кнопке, намного страшнее любой истории ужасов, что я когда-либо писал», - отметил автор.

Кроме того, он подчеркнул, что, судя по Twitter-сообщениям американского лидера, он страдает нарциссическим расстройством личности.

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Из Twitter:Stephen King

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