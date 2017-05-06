«Миротворец» требует не пускать на Украину Сергея Шнурова

Служба безопасности Украины (СБУ) не вводила санкции против солиста музыкальной команды «Ленинград» Сергея Шнурова. Так спецслужба ответила на запрос местного издания «Апостроф».

«По состоянию на 05.05.2017 решение о запрете въезда указанной особе Службой безопасности не принималось», — сказано в письме, размещенном порталом.

В конце апреля петербургский музыкант, однако, попал в базу «Миротворца», так как в 2016 году выступил с группой фестивале «Золотая балка» в Севастополе. Кроме Шнура, модераторы сайта заявили, что нежелательными персонами на Украине, с их точки зрения, являются российские певцы Валерий Леонтьев и Нюша, а также актер Голливуда Стивен Сигал (последнему, отметим, СБУ запретила въезд на пять лет).



Сергей Шнуров в качестве комментария о возможном включении в «черный список» сказал, что слышит про «Миротворец» впервые. «Мы не привыкли ломиться в закрытую дверь. Но если нас запрещают, то что поделать. Нас никогда особо и не разрешали», — подчеркнул исполнитель.

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