«Миротворец» требует не пускать на Украину Сергея Шнурова

Сергей Шнуров
 

Сергей Шнуров. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Служба безопасности Украины (СБУ) не вводила санкции против солиста музыкальной команды «Ленинград» Сергея Шнурова. Так спецслужба ответила на запрос местного издания «Апостроф».

«По состоянию на 05.05.2017 решение о запрете въезда указанной особе Службой безопасности не принималось», — сказано в письме, размещенном порталом.

В конце апреля петербургский музыкант, однако, попал в базу «Миротворца», так как в 2016 году выступил с группой фестивале «Золотая балка» в Севастополе. Кроме Шнура, модераторы сайта заявили, что нежелательными персонами на Украине, с их точки зрения, являются российские певцы Валерий Леонтьев и Нюша, а также актер Голливуда Стивен Сигал (последнему, отметим, СБУ запретила въезд на пять лет).

Сергей Шнуров в качестве комментария о возможном включении в «черный список» сказал, что слышит про «Миротворец» впервые. «Мы не привыкли ломиться в закрытую дверь. Но если нас запрещают, то что поделать. Нас никогда особо и не разрешали», — подчеркнул исполнитель.

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