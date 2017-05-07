Певица Адель «состарилась» в честь своего 29-летия

Адель. Фото: REUTERS/Scanpix

5 мая британской певице Адель исполнилось 29 лет. В Твиттере девушка поблагодарила фанатов за поздравления и опубликовала ироничные фотографии с подписью «Почти 30! Спасибо за пожелания здоровья» - сообщает портал meduza.io.