Певица Адель «состарилась» в честь своего 29-летия

5 мая британской певице Адель исполнилось 29 лет. В Твиттере девушка поблагодарила фанатов за поздравления и опубликовала ироничные фотографии с подписью «Почти 30! Спасибо за пожелания здоровья» - сообщает портал meduza.io.
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- Адель станцевала «тверк» на сцене 22 марта 2016 г.
Nearly 30! Thanks for the well wishes. See you soon x pic.twitter.com/j15vjkMcye— Adele (@Adele) 5 мая 2017 г.