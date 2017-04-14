ФОТО: Анастасия Стоцкая стала мамой во второй раз

На днях в жизни 34-летней Анастасии Стоцкой произошло счастливое событие — на свет появился ее долгожданный второй ребенок. Этой радостной новостью певица поделилась в своем Инстаграме уже на следующий день после родов.
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7 мая в одном из столичных роддомов Анастасия Стоцкая во второй раз стала мамой. Певица подарила своему супругу Сергею дочь, имя которой пока не называет.
О счастливых переменах в жизни Анастасия рассказала в своем фотоблоге уже на следущий день после рождения малышки.
«Вчера в 15:08 аист принес нам нашу принцессу 53 см 3370 кг (орфография и пунктуация авторов сохранены, — Прим. ред.)», — сообщила Стоцкая в посте, который сопроводила трогательным снимком новорожденной дочери.
В комментариях под новым фото подписчики певицы сразу же начали желать ее малышке счастья и богатырского здоровья.
Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы как истории планет. У каждой все особое, свое, и нет планет, похожих на нее. А если кто-то незаметно жил и с этой незаметностью дружил, он интересен был среди людей самой неинтересностью своей. У каждого — свой тайный личный мир. Есть в мире этом самый лучший миг. Есть в мире этом самый страшный час, но это все неведомо для нас. И, если умирает человек, с ним умирает первый его снег, и первый поцелуй, и первый бой... Все это забирает он с собой. Да, остаются книги и мосты, машины и художников холсты, да, многому остаться суждено, но что-то ведь уходит все равно! Таков закон безжалостной игры. Не люди умирают, а миры. Людей мы помним, грешных и земных. А что мы знали, в сущности, о них? Что знаем мы про братьев, про друзей, что знаем о единственной своей? И про отца родного своего мы, зная все, не знаем ничего. Уходят люди... Их не возвратить. Их тайные миры не возродить. И каждый раз мне хочется опять от этой невозвратности кричать. Евгений Евтушенко, 1961
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