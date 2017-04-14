ФОТО: Анастасия Стоцкая стала мамой во второй раз

На днях в жизни 34-летней Анастасии Стоцкой произошло счастливое событие — на свет появился ее долгожданный второй ребенок. Этой радостной новостью певица поделилась в своем Инстаграме уже на следующий день после родов.

7 мая в одном из столичных роддомов Анастасия Стоцкая во второй раз стала мамой. Певица подарила своему супругу Сергею дочь, имя которой пока не называет.

О счастливых переменах в жизни Анастасия рассказала в своем фотоблоге уже на следущий день после рождения малышки.

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«Вчера в 15:08 аист принес нам нашу принцессу 53 см 3370 кг (орфография и пунктуация авторов сохранены, — Прим. ред.)», — сообщила Стоцкая в посте, который сопроводила трогательным снимком новорожденной дочери.

Вчера в 15:18 аист принес нам нашу принцессу 53 см 3370 кг 🙏🏻❤ A post shared by Anastasia (@100tskaya) on May 7, 2017 at 11:29pm PDT

В комментариях под новым фото подписчики певицы сразу же начали желать ее малышке счастья и богатырского здоровья.

🐾🤰🏻 @hello__ru 💋 👗 @merry_perry 👌🍬 A post shared by Anastasia (@100tskaya) on Apr 17, 2017 at 11:45am PDT

#yogatime in @yogatochkay #38недель🙏🏻🤰🏻 A post shared by Anastasia (@100tskaya) on Apr 14, 2017 at 11:24am PDT

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