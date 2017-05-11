СМИ: Лайма Вайкуле тайно обвенчалась с возлюбленным после 40 лет отношений

Дива латвийской сцены Лайма Вайкуле рассказала о своем венчании. Несмотря на то, что в паспорте исполнительницы нет штампа, со своим избранником - Андреем Латковским - она вместе уже более 40 лет. Пара познакомилась на одной из рижских дискотек, когда Лайме было 16 лет.
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Известно, что влюбленные обвенчались в Лос-Анджелесе пять лет назад, но рассказали об этого только сейчас.
«Обвенчались мы в Лас-Вегасе в обычном храме. Сделали это шутки ради. По сути, мы оба свободные, самостоятельные люди», - призналась Вайкуле в интервью «Комсомольской правды».
Лайма Вайкуле пережила вместе с Латковским взлет карьеры и страшную болезнь. При этом у пары нет детей: певица прервала беременность в начале карьеры, затем сделала это на пике популярности, а после не смогла забеременеть.
«Теперь я понимаю – это убийство. Ведь внутри тебя человек – он уже живой. То, что я сделала, – моя душевная мука, тяжкий крест, который предстоит нести до конца. Не передать словами, как я раскаиваюсь! Ведь теперь я обречена быть одной», - рассказала Лайма в одном из интервью.Еще по этой теме