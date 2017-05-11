СМИ: Лайма Вайкуле тайно обвенчалась с возлюбленным после 40 лет отношений

Лайма Вайкуле и Андрей Латковский
 

Лайма Вайкуле и Андрей Латковский. Фото: Evija Trifanova / LETA

Дива латвийской сцены Лайма Вайкуле рассказала о своем венчании. Несмотря на то, что в паспорте исполнительницы нет штампа, со своим избранником - Андреем Латковским - она вместе уже более 40 лет. Пара познакомилась на одной из рижских дискотек, когда Лайме было 16 лет.

Еще по этой теме

Известно, что влюбленные обвенчались в Лос-Анджелесе пять лет назад, но рассказали об этого только сейчас.

«Обвенчались мы в Лас-Вегасе в обычном храме. Сделали это шутки ради. По сути, мы оба свободные, самостоятельные люди», - призналась Вайкуле в интервью «Комсомольской правды».

Реклама

Лайма Вайкуле пережила вместе с Латковским взлет карьеры и страшную болезнь. При этом у пары нет детей: певица прервала беременность в начале карьеры, затем сделала это на пике популярности, а после не смогла забеременеть.

«Теперь я понимаю – это убийство. Ведь внутри тебя человек – он уже живой. То, что я сделала, – моя душевная мука, тяжкий крест, который предстоит нести до конца. Не передать словами, как я раскаиваюсь! Ведь теперь я обречена быть одной», - рассказала Лайма в одном из интервью.

Восхитительная Лайма Вайкуле приглашает на "Рандеву" в Юрмале

Фото: Восхитительная Лайма Вайкуле приглашает на "Рандеву" в Юрмале0

Еще по этой теме
Лайме Вайкуле - 63! Певица отметила день рождения на Украине

Лайме Вайкуле - 63! Певица отметила день рождения на Украине

Лайма Вайкуле о программе «Рандеву - 2017»: кто приедет в Юрмалу?

Лайма Вайкуле о программе «Рандеву - 2017»: кто приедет в Юрмалу?

ВИДЕО: Лайма Вайкуле о знакомстве с Бусулисом, закулисье фестиваля и дружбе

ВИДЕО: Лайма Вайкуле о знакомстве с Бусулисом, закулисье фестиваля и дружбе


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ķekava, 173500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR

reklama.vesti.lv

Долги Парадниекса превышают 700 тысяч евро Новости

Долги Парадниекса превышают 700 тысяч евро

Секретный космолет США вернулся на Землю после двухлетней миссии Hi-Tech

Секретный космолет США вернулся на Землю после двухлетней миссии

Удивительный секрет: как выбрать идеальную помаду Wo&Men

Удивительный секрет: как выбрать идеальную помаду

5 гениальных трюков, которые улучшат ваши навыки фотосъемки Hi-Tech

5 гениальных трюков, которые улучшат ваши навыки фотосъемки

Элитные рестораны Латвии платят совсем не элитные зарплаты Новости

Элитные рестораны Латвии платят совсем не элитные зарплаты

Певцы

Латвийские музыканты

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы Старая Рига
Сдают Офисы Старая Рига 890 EUR
Продают Квартирy, Центр
Продают Квартирy, Центр 350 000 EUR
Сдают Квартирy, Центр
Сдают Квартирy, Центр 390 EUR
Продают Квартиры, Иманта
Продают Квартиры, Иманта 204 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
IT TEHNISKĀ ATBALSTA SPECIĀLIS ...
IT TEHNISKĀ ATBALSTA SPECIĀLIS ...
KOMANDAS VADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
KOMANDAS VADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
BIROJA ADMINISTRATORI (-U) / A ...
BIROJA ADMINISTRATORI (-U) / A ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 