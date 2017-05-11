Умер один из самых гениальных композиторов современности Роберт Майлз

 

Фото: Пресс-фото

Известный итальянский диджей и композитор Роберт Майлз умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщает издание DJ Mag Italia.

Еще по этой теме

По его данным, Майлз скончался от тяжелой болезни на испанском острове Ибица.

Самой известной работой Майлза стала композиция Children, которая после выхода в 1995 году достигла первой позиции чартов в 12 странах.

Реклама

Роберт Майлз получил всемирную известность после выхода его композиции Children в 1995 году. Этот трек разошелся миллионными тиражами. В 1996-м музыкант выпустил песню Fable, возглавившую хит-парады в Австралии, США и странах Европы. Синглы вошли в дебютную пластинку диджея Dreamland (1996).

Композитор записал шесть студийных альбомов. Релиз его последней пластинки под названием Th1rt3en состоялся в 2011 году.

Роберт Майлз стал одним из основателей жанра дрим-хаус, или дрим-транс, главной особенностью которого является легкий бит и мягкая мелодия, исполняемая преимущественно на фортепиано.

Еще по этой теме
Трехлетний диджей победил в шоу талантов

Трехлетний диджей победил в шоу талантов

Диджей записывает хиты с кактусом

Диджей записывает хиты с кактусом

Диджей VS Дизайнер: Кости ломаются ещё до поединка

Диджей VS Дизайнер: Кости ломаются ещё до поединка


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Земля
Земля, Līči, 43000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 415000 EUR

reklama.vesti.lv

Смотрите, где состоится свадьба Пиппы Миддлтон! Wo&Men

Смотрите, где состоится свадьба Пиппы Миддлтон!

Жители Латвии предпочитают «гуглить» Hi-Tech

Жители Латвии предпочитают «гуглить»

Секретный космолет США вернулся на Землю после двухлетней миссии Hi-Tech

Секретный космолет США вернулся на Землю после двухлетней миссии

9 мая в Риге: Как проходило празднование в Парке Победы Новости

9 мая в Риге: Как проходило празднование в Парке Победы

5 гениальных трюков, которые улучшат ваши навыки фотосъемки Hi-Tech

5 гениальных трюков, которые улучшат ваши навыки фотосъемки

Музыканты

Происшествия

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы Старая Рига
Сдают Офисы Старая Рига 890 EUR
Продают Квартирy, Центр
Продают Квартирy, Центр 350 000 EUR
Сдают Квартирy, Центр
Сдают Квартирy, Центр 390 EUR
Продают Квартиры, Иманта
Продают Квартиры, Иманта 204 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
C/C++ ПРОГРАММИСТ
C/C++ ПРОГРАММИСТ
http://alkoutlet.lv

Темы

 