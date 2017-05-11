Умер один из самых гениальных композиторов современности Роберт Майлз

Известный итальянский диджей и композитор Роберт Майлз умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщает издание DJ Mag Italia.

По его данным, Майлз скончался от тяжелой болезни на испанском острове Ибица.

Самой известной работой Майлза стала композиция Children, которая после выхода в 1995 году достигла первой позиции чартов в 12 странах.

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Роберт Майлз получил всемирную известность после выхода его композиции Children в 1995 году. Этот трек разошелся миллионными тиражами. В 1996-м музыкант выпустил песню Fable, возглавившую хит-парады в Австралии, США и странах Европы. Синглы вошли в дебютную пластинку диджея Dreamland (1996).

Композитор записал шесть студийных альбомов. Релиз его последней пластинки под названием Th1rt3en состоялся в 2011 году.

Роберт Майлз стал одним из основателей жанра дрим-хаус, или дрим-транс, главной особенностью которого является легкий бит и мягкая мелодия, исполняемая преимущественно на фортепиано.

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