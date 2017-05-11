Алла Пугачева готовится снова отдохнуть в Юрмале

Как сообщают СМИ, Примадонна российской эстрады снова планирует провести лето в Юрмале вместе со своей семьей. Как и в прошлому году, Алла Пугачева планирует подарить своим наследникам отдых на роскошной юрмальской вилле «Марта».

Пугачева снова отдала предпочтение одной из самых дорогих усадьб балтийского побережья. Лето пвевица вместе с Лизой, Гарри и супругом Максимом проведут на вилле «Марта». В Особняке есть все необходимое для комфортного и размеренного отдыха: кинозал, зимний сад, бассейн, баня, теннисные корты, кинозал, оранжерея с бамбуковой рощей и библиотека. Площадь объекта составляет 2500 квадратных метров.



















































Aizvērt Юрмальские апартаменты Аллы Пугачевой TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes







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Как и в прошлом году, звезда наверняка будет устраивать дружеские встречи и музыкальные вечера, которые посещают друзья и коллеги по сцене, среди которых Раймонд Паулс, валерий Сюткин, Игорь Николаев, Иван Ургант, Лайма Вайкуле и другие артисты. Особым гостеприимоством отличается и латвийская исполнительница Лайма Вайкуле, которая с 20 по 23 июля снова соберет звездных исполнителей на грандиозном фестивале «Рандеву» в «Дзинтари». Уже сейчас известно об участии в фестивале Лолиты, Валерия Леонтьева, Верки Сердючки, Елены Ваенги, Леониде Агутине, Стасе Михайлове, Потапе и Насте, Юсте и многих других.

















































































Aizvērt Восхитительная Лайма Вайкуле приглашает на "Рандеву" в Юрмале Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







Примечательно, что в прошлом году Примадонна на фестивале не появилась, в заключительный день на сцену вышел лишь ее супруг Максим Галкин. Певица осталась дома с детьми, о чем он сообщил журналистам. Кстати, юрмальский концерт своей дочери Кристины Орбакайте Пугачева посетила, произведя фурор.

Пройдя в зал через отдельный вход, знаменитости разместились в ресторане. Алла и Максим пребывали в хорошем настроении - они оживленно беседовали и встречали аплодисментами Орбакайте.

Кульминацией вечера стал выход с букетом знаменитой мамы певицы. Алла Пугачева спустилась из ресторана с белоснежными цветами для того, чтобы поздравить Кристину с успешным выступлением.

Похоже, выход мамы в зрительный зал стал сюрпризом и для самой Кристины Орбакайте, она поцеловала Пугачеву, поблагодарив за внимание, в то время как зал продолжал рукоплескать. Довольная произведенным эффектом Алла не спеша вернулась на свое место за столиком, рядом с Галкиным.

ЧИТАЙ НА TVNET: Алла Пугачева произвела фурор на концерте Кристины Орбакайте в Юрмале







































Aizvērt Концерт Кристины Орбакайте в "Дзинтари" Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







Также в «Дзинатри» Алла Пугачева была замечена на творческом вечере Игоря Николаева. Она разместилась в зрительном зале вместе с Раймондом Паулсом, а за юмористическими номерами своего супруга Максима Галкина, на его сольном концерте, легендарная артистка наблюдала из ресторана «Дзинтари».

Жители Юрмалы не раз видели дружную семью, прогуливающуюся по улочкам и набережной. К слову, Пугачева с мужем и детьми Лизой и Гарри в Латвии не прятались от публики, веди простой образ жизни и не отказывали поклонникам в селфи и автографах.

Чтобы пребывание на курорте было безопасным, Алла Борисовна воспользовалась услугами частного охранного предприятия. Несколько секьюрити практически круглосуточно дежурили на территории виллы «Марта», охраняя спокойствие звездной семьи.

ЧИТАЙ НА TVNET: Пугачева и Галкин устроили второй медовый месяц в Юрмале

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