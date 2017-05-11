Алла Пугачева готовится снова отдохнуть в Юрмале

Алла Пугачева
 

Алла Пугачева. Фото: COVI/Scanpix

Как сообщают СМИ, Примадонна российской эстрады снова планирует провести лето в Юрмале вместе со своей семьей. Как и в прошлому году, Алла Пугачева планирует подарить своим наследникам отдых на роскошной юрмальской вилле «Марта».

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Пугачева снова отдала предпочтение одной из самых дорогих усадьб балтийского побережья. Лето пвевица вместе с Лизой, Гарри и супругом Максимом проведут на вилле «Марта». В Особняке есть все необходимое для комфортного и размеренного отдыха: кинозал, зимний сад, бассейн, баня, теннисные корты, кинозал, оранжерея с бамбуковой рощей и библиотека. Площадь объекта составляет 2500 квадратных метров.

Юрмальские апартаменты Аллы Пугачевой

Фото: Юрмальские апартаменты Аллы Пугачевой1

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Как и в прошлом году, звезда наверняка будет устраивать дружеские встречи и музыкальные вечера, которые посещают друзья и коллеги по сцене, среди которых Раймонд Паулс, валерий Сюткин, Игорь Николаев, Иван Ургант, Лайма Вайкуле и другие артисты. Особым гостеприимоством отличается и латвийская исполнительница Лайма Вайкуле, которая с 20 по 23 июля снова соберет звездных исполнителей на грандиозном фестивале «Рандеву» в «Дзинтари». Уже сейчас известно об участии в фестивале Лолиты, Валерия Леонтьева, Верки Сердючки, Елены Ваенги, Леониде Агутине, Стасе Михайлове, Потапе и Насте, Юсте и многих других.

Восхитительная Лайма Вайкуле приглашает на "Рандеву" в Юрмале

Фото: Восхитительная Лайма Вайкуле приглашает на "Рандеву" в Юрмале0

Примечательно, что в прошлом году Примадонна на фестивале не появилась, в заключительный день на сцену вышел лишь ее супруг Максим Галкин. Певица осталась дома с детьми, о чем он сообщил журналистам. Кстати, юрмальский концерт своей дочери Кристины Орбакайте Пугачева посетила, произведя фурор.

Пройдя в зал через отдельный вход, знаменитости разместились в ресторане. Алла и Максим пребывали в хорошем настроении - они оживленно беседовали и встречали аплодисментами Орбакайте.

Кульминацией вечера стал выход с букетом знаменитой мамы певицы. Алла Пугачева спустилась из ресторана с белоснежными цветами для того, чтобы поздравить Кристину с успешным выступлением.

Похоже, выход мамы в зрительный зал стал сюрпризом и для самой Кристины Орбакайте, она поцеловала Пугачеву, поблагодарив за внимание, в то время как зал продолжал рукоплескать. Довольная произведенным эффектом Алла не спеша вернулась на свое место за столиком, рядом с Галкиным.

ЧИТАЙ НА TVNET: Алла Пугачева произвела фурор на концерте Кристины Орбакайте в Юрмале

Концерт Кристины Орбакайте в "Дзинтари"

Фото: Концерт Кристины Орбакайте в "Дзинтари"0

Также в «Дзинатри» Алла Пугачева была замечена на творческом вечере Игоря Николаева. Она разместилась в зрительном зале вместе с Раймондом Паулсом, а за юмористическими номерами своего супруга Максима Галкина, на его сольном концерте, легендарная артистка наблюдала из ресторана «Дзинтари».

Жители Юрмалы не раз видели дружную семью, прогуливающуюся по улочкам и набережной. К слову, Пугачева с мужем и детьми Лизой и Гарри в Латвии не прятались от публики, веди простой образ жизни и не отказывали поклонникам в селфи и автографах.

Чтобы пребывание на курорте было безопасным, Алла Борисовна воспользовалась услугами частного охранного предприятия. Несколько секьюрити практически круглосуточно дежурили на территории виллы «Марта», охраняя спокойствие звездной семьи.

ЧИТАЙ НА TVNET: Пугачева и Галкин устроили второй медовый месяц в Юрмале

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