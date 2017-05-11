Звезда КВН Ольга Картункова впервые показала 18-летнюю красавицу-дочь

В своем Инстаграме Ольга Картункова много рассказывает о работе, интересных проектах, делится с подписчиками мыслями и изредка касается темы своего похудения. Единственное, чего не встретишь в микроблоге актрисы, — это ее семьи. Однако 11 мая Ольга сделала исключение, так как ее дочь Виктория отмечает день рождения — девушке исполнилось 18 лет. Картункова опубликовала фото дочери, под которым написала трогательное поздравление.

Ольга Картункова предпочитает не распространяться о своей семье, поэтому немногие из поклонников знают, что у нее есть двое детей — сын Александр и дочь Виктория.

Актриса не выкладывает семейные фото и не рассказывает о своей личной жизни. 11 мая дочь Картунковой отмечает день рождения. В этом году девушке исполнилось 18 лет.

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По такому случаю Ольга опубликовала фото дочери и трогательно поздравила ее с совершеннолетием: «Моя радость, моя жизнь, моя гордость!!!!!! Тебе сегодня 18 лет!!!!!! Ты такая большая, и такая ещё маленькая... сколько тебя ждет ещё, и сколько интересного. Мы достойно воспитали тебя, пронеси это достойно всю жизнь, мы не идеальные родители, но знай и помни, что все это делали с любовью и уважением к тебе!! Каждый родитель хочет, чтоб его ребенок был счастлив. я родитель, я хочу!! Будь, береги себя....это важно. С Днём Рождения!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — Прим. ред.)».

Подписчики Картунковой сошлись во мнении, что девушка выросла настоящей красавицей и очень сильно похожа на свою маму.

Фолловеры присоединились к поздравлениям и не скупились на добрые комментарии: «Красавица! Пусть оправдаются все Ваши надежды и сбудутся все желания именинницы!», «Желаю вашей дочери прожить счастливу и интересную жизнь. Пускай каждый день приносит ей радость, жажду жизни и гармонии», «Да ладно!!! Я и не знала, что есть еще дочка! Искренне, искренне Поздравляю Вас С Днем Рождения Вашей дочки, и ее саму!!! Огромно счастья! Огромного!!!».





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