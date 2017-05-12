Чем сегодня живет экс-солистка группы «Лицей» Лена Перова

В конце 90-х особой популярностью пользовались сладкоголосые девичьи поп-группы. Одним из таких был и герлзбенд «Лицей» с Настей Макаревич, Изольдой Ишханашвили и Леной Перовой в составе. Коллектив прославился благодаря таким хитам, как «Осень», «Паровозик-облачко» и «Незнакомка».

Девушки много гастролировали, записывали новые песни, но в какой-то момент между продюсером группы Алексеем Макаревичем и Леной Перовой произошел конфликт, после чего она была уволена.

С тех пор Лена успела побывать участницей группы «Амега» и попробовать себя в сольной карьере, а в 2002 году мы наблюдали за тем, как она выживала на необитаемом острове в шоу «Последний герой». Сегодня об экс-солистке «Лицея» ничего не слышно. Журналисты дозвонились до Перовой и узнали, как сложилась ее судьба.



В 90-е женское трио — Настя Макаревич, Изольда Ишханишвили и Лена Перова — собирало многотысячные концертные залы. Их романтические баллады звучали на всех молодежных дискотеках.

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На протяжении нескольких лет девушки активно записывали новые песни и радовали своих фанатов, но в 1997 году из коллектива была уволена Лена Перова (причиной увольнения стало несоблюдение условий контракта).

Девушка серьезно переживала по этому поводу, однако вскоре стала частью группы «Амега», а затем и вовсе начала строить сольную карьеру. В 2002 году поклонники болели за Перову в шоу «Последний герой».

К слову, тогда Лена сумела дойти до финала. После этого проекта Перова переквалифицировалась в телеведущую. Сегодня на ее счету около десятка самых разных программ. Однако последние несколько лет о Лене ничего не слышно. Мы решили связаться с экс-солисткой «Лицея» и узнать, чем она живет сегодня.

«На данный момент свою музыкальную карьеру я поставила на паузу. Это не значит, что я решила окончательно от нее отказаться. Просто последние десять лет я посвятила себя медиасфере — радио и телевидению.

Сейчас я работаю на «Детском радио» над одним образовательным проектом. К сожалению, не могу разглашать подробности, но осенью вы и сами обо всем узнаете», — рассказала Лена.

«С бывшими коллегами по группе — Изольдой и Настей — я не общаюсь. У нас нет никаких точек соприкосновения. Но у меня все хорошо: и в работе, и в личной жизни», — подытожила свой рассказ Перова.

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