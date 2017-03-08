ФОТО: 13-летняя дочь Олега Газманова растет настоящей красавицей

Марианна Газманова, младшая из детей Олега Газманова и Марины Газмановой, похоже, намерена покорять модный олимп. Во всяком случае, потенциал у девушки огромный. Не так давно она снялась в профессиональной фотосессии, после чего интернет-пользователи засыпали девушку комплиментами.
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У 13-летней дочери Олега и Марины Газмановых в ближайшее время дефицита поклонников точно не предвидится.
Недавно девушка снялась в профессиональной фотосессии. На фотографиях Марианну не узнать: яркий макияж, необычная прическа и новые образы. Снимками в своем микроблоге поделилась ее мама.
«Я долго ее оберегала от профессиональных съемок, но яркая внешность породы рыжих, за которыми гоняются фотохудожники, сыграла свою роль», — сообщила Марина.
Одни тут же начали писать восторженные комментарии, другие же справедливо начали задаваться вопросом о том, не рано ли девочке так сильно краситься.
Ее мама поспешила с объяснениями: «Подростки — народ своеобразный. С ними надо аккуратно. Даю территорию, где она самовыражается и делает все, что захочет на съемочной площадке под контролем взрослых профессионалов. Смотрит на себя со стороны. Делает вывод. Конечно, в обычной жизни все совсем по-другому», — цитирует Марину еженедельник «СтарХит».
Фолловеры единогласно пришли к выводу, что Марианна невероятно красивая девушка: «Она просто супер», «Какая красивая девушка стала, Марианна», «Красивая девочка», «Красотка! Вся в маму», «Маленькая была рыжая атаманша, а сейчас рыжая бестия».
Супруга Олега Газманова Марина с дочкой Марианной
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Поздравление от дочи: Мамочка ! Доброе утро, моя любовь, сегодня я хочу поздравить тебя с женским днём- твоим днём! Ты у нас сама лучшая, всё для нас делаешь, мы это иногда не ценим , но поверь ,мы тебя очень любим и будем чаще тебя баловать, очень хочу с тобой проводить больше времени! Я тебя очень люблю ❤#cute #me #дочкиматери #love #moscowcity #instagood #flowers #gazmanov #followme @mariannagazmanova