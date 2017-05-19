ФОТО: Вслед за экс-супругом Анджелина Джоли растеряла былую сексуальность

Свежие фотографии 41-летней актрисы Анджелины Джоли заставили поклонников поволноваться. Многие заметили, что многодетная мама растеряла свою сексуальность и красоту, и выглядит изможденной. На ужине с сыном Паксом актриса выглядела совсем неважно.

Недавно в Сети появились фотографии экс-супруга Джоли Брэда Питта, который испугал почитателей излишней худобой и уставшим видом.

Возможно, на фоне бракоразводного процесса и Анджелина находится в подавленном состоянии.

Кажется, у голливудской звезды нет настроения ухаживать за своей внешностью, носить платья и выходить в свет.

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Критики разнесли в пух и прах образ Джоли на семейном ужине. По мнению модных экспертов, черное кружевное платье выглядит слишком скучным и старит некогда цветущую актрису.











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