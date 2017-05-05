Марина Анисина подтвердила, что скоро родит Никите Джигурде третьего ребенка

Никита Джигурда и Марина Анисина с детьми
 

Никита Джигурда и Марина Анисина с детьми. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

41-летняя экс-фигуристка Марина Анисина призналась подписчикам своего Инстаграма, что действительно скоро станет многодетной матерью. Отцом будущего малыша является ее 56-летний экс-супруг Никита Джигурда.

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Поклонники Марины Анисиной не могли поверить своим глазам, когда она намекнула на свое воссоединение с Никитой Джигурдой.

Слишком свежи в памяти многих видеоролики, с помощью которых шоумен пытался опозорить бросившую его возлюбленную, и случаи домашнего насилия, о которых женщина рассказывала на всю страну.

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Если Марина вернулась к Никите, то только из-за беременности, предположили фанаты — и оказались абсолютно правы.

«Наследство мы получим в конце мая, в начале июня!

Джигурда от радости чуть не скупил пол детского магазина! Спасибо всем, кто поддерживал и поддерживает нас! Церковный иерарх, который венчал нас с Никитой и крестил наших деток, еще тогда убеждал меня, что у нас с Джигурдой будет минимум трое детенышей», —

написала Марина в своем микроблоге, выложив фотографии, сделанные во время шопинга в одном из бутиков для будущих мам (орфография и пунктуация автора сохранены, — Прим. ред.).

Напомним, в начале мая Никита Джигурда и Марина Анисина отметили девятую годовщину венчания.

Эпатажный бард и экс-фигуристка опубликовали в Инстаграме милое совместное фото, а чуть позже — видеозапись, где они читают строки Лермонтова «Белеет парус одинокий...». При этом видно, что Марина совершенно счастлива.

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