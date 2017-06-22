Звезда Украины о Латвии:«У вас больше уверенности в завтрашнем дне»

Известная украинская певица, актриса и наставник вокального шоу «Голос країни» Тина Кароль всего двенадцать лет назад впервые вышла на международную сцену «Новой волны-2005» в Юрмале, откуда и начался ее творческий путь. Сейчас Кароль является самой востребованной певицей Украины, ее гастроли расписаны на год вперед, а недавно ее не только признали самой красивой женщины страны, но и присвоили звание «Народной артистки Украины». Накануне сольного концерта Тины Кароль в Латвии Русский TVNET встретился с певицей, чтобы поговорить с ней о Латвии, родине, любви и музыке.

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- Как часто Вы бываете в Риге? Возможно, приезжаете сюда не по работе, а отдохнуть?

- Был у нас небольшой тайный заезд. Мы приезжали сюда с сыном. Гуляли, и я ему показывали, так сказать, места былой славы. (смеется)

Мы были в Юрмале и я ему показывала: «Здесь мой зал, где я участвовала в конкурсе», - в общем, рассказала ему всю историю.

Конечно, Вениамин купался в море, потому что для деток оно очень подходящее. И я в этом смысле не стою с биноклем на берегу.

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- Есть у Вас любимые места в Риге или Юрмале?

- Я люблю, непосредственно, пляжную линию. По ней можно идти – мечтать, думать бесконечно.

- Впервые Вы оказались в Юрмале, когда приехали на «Новую Волну» в 2005 году?

- Я Вам признаюсь, это был даже один из моих первых полетов, а может даже один из первых полетов за границу.

- Заметили ли Вы тогда различие между людьми на Вашей родине и в Латвии?

- Конечно, различия есть, но мы все ментально схожи. Но

в Латвии есть такая интересная черта – все уважают собственное пространство и пространство другого человека. Есть взаимоуважение, взаимопочитание. Какая-то легкость. Конечно, у вас больше уверенности в завтрашнем дне. Это ощущается в размеренном темпе жизни – вы можете себе это позволить.

Мы все время спешим. Остался этот страх – что будет завтра? Неизвестность. Но я уверена, что все движется в лучшую сторону, изменится и мы обретем такой же завидный покой, как у вас.

- Топ-5 мест Украины от Тины Кароль.

- Буковель - это Карпаты. Львов – это культурный западно-украинский центр. Конечно, Киев – это и исторический центр, и памятник Владимиру, и Майдан, и Киевская Русь, и Лавра и Мощи. Первый храм на Руси, собственно, там. Одесса, потому что это калорит. Такой маленький Израиль в Украине, и в то же время там можно встретить интересных людей, которые говорят на идише. Весь менталитет коренных жителей города пронизан тягой к торговле. «Сколько это, а можно дешевле? «Даже в ресторане можно поторговаться. Это очень интересно.

Каменец-Подольский – это большая крепость. Красивейший замок, в котором мы 24 августа, в День Независимости сыграем первый наш концерт большого всеукраинского тура, который начнется в этом году, а закончится в следующем. Это будет новая программа, новый альбом, новая философия. Со сцены я расскажу, что такое женщина, из чего она состоит, какие характеры, многогранность женского «Я».

- В гастрольном туре по Украине у Вас заявлено 50 концертов в течение ближайшего года - это существенная нагрузка. Расскажите, как Вы отдыхаете от сцены и публичности?

- Дома. Или если путешествую, то выбираю такие креативные места, которые меня вдохновляют. Люблю креативные гостиницы, хожу в музеи. Но дома мне тоже очень нравится – там у меня растет сад из роз, и сейчас там особенно красиво.

Сегодня я в Риге, а уже завтра улечу в Англию на целую неделю, чтобы подготовить альбом и пообщаться с сыном. А дома у меня остались мои английские розы, которые вот только распустились и благоухают. Вы даже не представляете, как жалко было с ними прощаться!

- Какую музыку Вы предпочитаете слушать, кроме своей?

- Своя – это работа и слушаю ее в студии. Нет такого, что я включаю свой диск и наслаждаюсь. (смеется) Я давно не слушаю музыку, как просто фон. Я сразу ее вижу молекулярно, будем так говорить.

На каком месте каждая нота, где какой инструмент звучит, какая дорожка голосом где записана, какой эффект где использован. Меломан. Слушаю все, что свежее, новое появляется в разных направлениях.

Очень тяжелый рок я не слушаю, там где хрипят, кричат – у меня горло начинает болеть. Мне жалко их голоса.

В целом, слушаю и разбираюсь во всех направлениях музыки.

- Слушаете кого-то из латвийских исполнителей?

- Да, знаю Маркуса Рива – очень яркий, красивый парень. У них с Аланом Бадоевым была отличная видеоработа – мне очень понравилась.

Помню, со мной в Юрмале на фестивале («Новая волна»в 2005 году - прим. ред.) выступал Интарс Бусулис, и сейчас он продолжает сценическую карьеру.

Эти два парня для меня яркие личности – один на поп-сцене, а второй джаз, соул, фанк-исполнитель.

- Вы на протяжении уже нескольких лет выступаете в роли наставника в вокальных шоу «Голос країни» и «Голос. Дети». В украинских передачах уже неоднократно принимали участие латвийские вокалисты. Например, недавно Катрина-Паула Диринга принимала участие...

- Ой, у нее такая голосина! Молодец! Она была в команде Потапа.

- Как Вы считаете, насколько реально продвинуться на украинской сцене иностранным исполнителям?

- Вот скажите, Вы где больше всего читаете новостей про нас, про меня? В Интернете! Так же и мы про вас.

Сейчас у нас появился какой-то совершенно новый путь общения, вполне возможно, что скоро мы будем и вербально общаться.

Сегодня у нас есть интернет, и стерлась грань между украинской, латвийской сценой и любой другой. Это и площадка, и виртуальное телевидение, и новый вид коммуникации.

Именно благодаря сети сколько нишевых артистов появилось, сколько развилось интересных команд. Это сняло ограничения между людьми – классовое, национальное и географическое.

- 10 июля Вы выступите в концертном зале «Дзинтари» с сольным концертом. Что это будет за выступление?

- Это будет концерт, в котором примет участие балет Freedom, лучшие музыканты Украины. Каждый из них в своей сфере звезда. Барабанщик Саша Муренко преподает и читается одним из лучших в СНГ.

Клавишник Руслан Балатов – джазовый пианист, он выступает на фестивалях и открывает концерты мировых звезд, например, недавно выступил на концерте Чик Кориа.

Бас-гитарист Иван Лохманюк – виртуоз в своем деле.

Гитарист Антон Попов, который без консерваторий, реальный самородок, очень современно мыслит и круто играет. Каждым из них я дорожу и горжусь.

Я о них так впервые говорю - им будет очень приятно.

В концерте 10 июля прозвучат лучшие номера и песни из прошлых программ, объединенные в один концерт. Поэтому он будет такой пестрый: и лиричный, и танцевальный, жизнеутверждающий, будет блок-посвящение моему любимому мужу. Все в общем создает весь спектр эмоций.

Целая палитра ощущений. Конечно, это песни о любви с женской гармонией и энергией. Женская природа на сцене – это самое точное описание грядущего концерта.

Напомним, украинская певица Тина Кароль выступит с сольной программой в концертном зале «Дзинтари» 10 июля. Билеты в продаже в сети Biļešu serviss и на сайте bilesuserviss.lv.

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