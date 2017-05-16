Еще помните Алисию Сильверстоун? А ей уже 40!

 

Фото: Splash/Vida Press

Кажется, совсем недавно Алисия Сильверстоун вместе с Лив Тайлер сбегала из школы на голубом «Мустанге» в клипе Aerosmith. Но ей уже 40! При этом Алисия по-прежнему хороша собой!

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На днях папарацци заметили ее на улицах Нью-Йорка. Хотя актиса не активно снималась после успешного клипа и пары фильмов, ее все равно помнят. К тому же на этой неделе в США выходит фильм с ее участием «Дневник слабака: Долгий путь». Фильм семейный, и Алисия там играет маму главного героя.

Стоит отметить, что с годами актриса хоть и возмужала, но все также хороша. Возможно секрет в том, что она веган и не ест мясо и молочные продукты.

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Фото: Splash/Vida Press

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