Умер актер из «Джентельменов удачи» Олег Видов

В США скончался советский актер Олег Видов, который известен по ролям в фильмах «Джентельмены удачи» и «Обыкновенное чудо». Кинодеятель умер на 74-м году жизни, сообщают РИА Новости.

«Олег Видов, любимый муж, отец, друг скончался сегодня в Уэстлейк Виллидж, Калифорния, от осложнений после онкологической болезни», - отметила супруга актера Джоан Борстин.

Олег Видов за время своей кинокарьеры снялся во многих известных фильмах, среди которых также «Москва, любовь моя», «Сказка о царе Салтане», «Ватерлоо», «Всадник без головы» и других.

Реклама

В 1974 году ему было присуждено звание Заслуженного артиста РСФСР.

В США актер переехал в 1985 году, где продолжил сниматься в кино.

Еще по этой теме