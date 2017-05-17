Как сложилась судьба экс-солистки группы «Сливки» Карины Кокс

В нулевые не было тех, кто не слышал о группе «Сливки». Коллектив прославился благодаря таким хитам, как «Куда уходит детство», «Смешной мальчишка» и «Облака». Герлзбенд всегда представлял собой трио, однако сами участницы менялись из года в год. Бессменной оставалась лишь одна солистка — Карина Кокс. Но в 2010 году и она решила покинуть группу. Некоторое время Карина была частью Black Star Inc., затем сотрудничала с саунд-продюсером и диджеем ChinKong. В последние же годы Кокс практически пропала с радаров. Мы связались с артисткой и узнали, чем она живет сегодня.

Группа «Сливки», прославившаяся в нулевые, полюбилась публике за простые и романтичные песни, многие из которых до сих пор не утратили своей популярности.

Лицом коллектива на протяжении десяти лет оставалась его участница Карина Кокс.

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Однако в 2010 году девушка приняла решение начать сольную карьеру и отправилась в самостоятельное плавание. Карине удалось поработать с Black Star Inc. и саунд-продюсером ChinKong, но потом информации о ней стало появляться все меньше, а после она практически сошла на нет.

Портал Woman.ru дозвонился до экс-солистки некогда популярного герлзбенда и выяснил, как сложилась ее судьба.

«Вскоре после ухода из группы «Сливки» я вышла замуж. Сейчас у нас с супругом две замечательные дочки, так что в приоритете у меня семья. Мне хочется больше времени проводить с детьми — благодаря им я развиваюсь, открываю в себе что-то новое.

Мне бы хотелось завести и третьего ребенка, но чуть позже — младшей всего полтора года», — рассказала Карина.

Вот уже 11 лет Карина является вегетарианкой — особенные предпочтения в еде стали для нее не просто принципом питания, а образом жизни. Сегодня певица помогает людям, которые хотят стать вегетарианцами, и делится с ними опытом.

«Когда у меня появляется свободное время, я выступаю на мероприятиях, посвященных вегетарианскому питанию и здоровому образу жизни. Кроме того,

я организую встречи с различными специалистами (психологами, врачами) в клубе для молодых мам. Сама я на этих встречах отвечаю за кулинарные занятия. А еще я очень горжусь тем, что создала бренд детской органической одежды.

Назван он в честь моей старшей дочери Камиллы — Комета Ка», — добавила Кокс.

Конечно, мы не могли не поинтересоваться, осталось ли в жизни Карины место музыке.

«Что касается музыки, то окончательно из моей жизни она не ушла. Когда меня приглашают, я с удовольствием принимаю участие в концертах, иногда записываюсь в студии.

Мне не хочется ограничивать себя какими-то рамками и жить четко по графику, иначе это перерастет в очередной стресс. Я творю по вдохновению», — подытожила певица.

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