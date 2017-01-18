Угадайте, кто это? Известная актриса кардинально сменила имидж ради новой роли

 

Фото: Pacific Coast News/Vida Press

Известная испанская сктриса Пенелопа Крус получила роль итальянского модельера Донателлы Версаче в «Американской истории преступлений». Ради роли Пенелопа была вынуждена кардинально изменить имидж, став блондинкой.

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Съемки уже стартовали, а папарацци удалось подловить актрису в неожиданном образе. Всегда жгучая кареглаза брюнетка сталаутонченной платиновой блондинкой.

Сюжет нового сезонаоснован на истории смерти основателя модного дома Versace Джанни Версаче. Как известно, итальянского дизайнера жестоко убили в 1997 году в Майами.

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Фото: Pacific Coast News/Vida Press

Фото: InSight media/Vida Press

Buenos días! 🌺

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