Джамала ответила на обвинения Меладзе в провале Украины на «Евровидении»

Джамала
 

Джамала. Фото: REUTERS/Scanpix

Украинская певица Джамала, занимавшая место члена жюри в национальном отборе на «Евровидение-2017», ответила на критику Константина Меладзе в свой адрес. Она заявила, что не собирается извиняться за своё решение отдать голос за рок-группу O.Torvald, которая заняла 24-е место на конкурсе. По словам артистки, её выбор поддержали также зрители.

«Я абсолютно не согласна с тем, что жюри Национального отбора должно извиниться за свой выбор, и лично я ни за что извиняться не собираюсь.

Коллективный балл от жюри совпал с баллом, который O.Torvald получила по результатам зрительского голосования, то есть и жюри, и зрители проголосовали за этого участника вместе», —

сказала победительница прошлого «Евровидения» в комментарии STB.

По ее словам, «Евровидение» — это конкурс, нет никаких гарантий, а результаты непредсказуемы.

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«Все пророчили победу исполнителю из Италии, а выиграл португалец. O.Torvald достойно выступила на конкурсе, они были единственной рок-группой, и этим, в том числе, отличались от всех других участников. Я поздравляю Женю Галича и ребят из O.Torvald с отличным выступлением!» — отметила она.

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