В России задержали лидера «Би-2» с марихуаной. Состоится ли концерт в Риге?

Лёва из "Би-2"
 

Лёва из "Би-2". Фото: Ieva Čīka/LETA

 

Полиция остановила музыканта на стадионе, когда тот пытался пройти на трибуну за час до матча между «Спартаком» и «Тереком».

По информации российских СМИ, в Москве задержали вокалиста группы «Би-2» Леву с марихуаной.

Сообщается, что полиция остановила музыканта на стадионе «Открытие-арена», когда тот пытался пройти на трибуну за час до матча между «Спартаком» и «Тереком». У него нашли пакет с марихуаной.

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В то же время, директор группы «Би-2» Руслан Волков заявил, что ему ничего неизвестно о задержании Егора Бортника (Лёвы) на стадионе «Открытие Арена».

«Участники группы сейчас находятся в отпуске. Лёва со мной не связывался. Что произошло, я не в курсе», — отметил Волков.

По последней информации, в отношении певца составлен протокол об административном правонарушении. "Протокол направлен для принятия решения в суд. Общий вес пакетика с марихуаной, изъятого у музыканта, составил 0,5 гр», — приводит сообщение источника РБК.

ТАСС приводит слова собеседника агентства о возможном наказании, грозящем музыканту. «Речь идет о статье Кодекса РФ об административных нарушениях «Незаконный оборот наркотических средств».

Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере 4-5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток», -

сообщается на портале.

МВвиду последних событий многие поклонники задаются вопросом, состоится ли концерт группы 27 мая в Риге.

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