ФОТО: Голливудский актер Киану Ривз снялся с советскими серпом и молотом

Издание The Hollywood Reporter обнародовало первый кадр из фильма «Сибирь» с Киану Ривзом. На этом снимке актер позирует на фоне советского символа серпа и молота.
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Известно, что съемки ленты стартовали в этом году. Режиссером картины выступит Мэттью Росс.
Exclusive first look: Keanu Reeves dives into the diamond trade in 'Siberia' https://t.co/dJ7L85KT6u #Cannes2017 pic.twitter.com/2xWKYEM08E— Hollywood Reporter (@THR) May 17, 2017
В основу сюжета будущей ленты положена история об американце, который отправляется в Россию, чтобы продавать там редкие бриллианты довольно сомнительного происхождения.
Там он влюбляется в хозяйку кафе, которую играет актриса Ана Улару.
В итоге герой вынужден искать способы выпутаться из ситуации, сложившейся с ним в Сибири.Еще по этой теме