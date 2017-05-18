ФОТО: Голливудский актер Киану Ривз снялся с советскими серпом и молотом

Издание The Hollywood Reporter обнародовало первый кадр из фильма «Сибирь» с Киану Ривзом. На этом снимке актер позирует на фоне советского символа серпа и молота.

Известно, что съемки ленты стартовали в этом году. Режиссером картины выступит Мэттью Росс.

Exclusive first look: Keanu Reeves dives into the diamond trade in 'Siberia' https://t.co/dJ7L85KT6u #Cannes2017 pic.twitter.com/2xWKYEM08E— Hollywood Reporter (@THR) May 17, 2017

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В основу сюжета будущей ленты положена история об американце, который отправляется в Россию, чтобы продавать там редкие бриллианты довольно сомнительного происхождения.

Там он влюбляется в хозяйку кафе, которую играет актриса Ана Улару.

В итоге герой вынужден искать способы выпутаться из ситуации, сложившейся с ним в Сибири.













Aizvērt Попал в кадр: Киану Ривз в Нью-Йорке Buzzfoto/LETA Buzzfoto/LETA Buzzfoto/LETA Buzzfoto/LETA Buzzfoto/LETA Buzzfoto/LETA Buzzfoto/LETA







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