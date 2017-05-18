ФОТО: Голливудский актер Киану Ривз снялся с советскими серпом и молотом

Киану Ривз
 

Киану Ривз. Фото: REUTERS/Scanpix

Издание The Hollywood Reporter обнародовало первый кадр из фильма «Сибирь» с Киану Ривзом. На этом снимке актер позирует на фоне советского символа серпа и молота.

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Известно, что съемки ленты стартовали в этом году. Режиссером картины выступит Мэттью Росс.

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В основу сюжета будущей ленты положена история об американце, который отправляется в Россию, чтобы продавать там редкие бриллианты довольно сомнительного происхождения.

Там он влюбляется в хозяйку кафе, которую играет актриса Ана Улару.

В итоге герой вынужден искать способы выпутаться из ситуации, сложившейся с ним в Сибири.

Попал в кадр: Киану Ривз в Нью-Йорке

Фото: Попал в кадр: Киану Ривз в Нью-Йорке0

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