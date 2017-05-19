Людмила Максакова впервые обратилась к дочери-«предательнице»

В конце прошлого года российская оперная дива Мария Максакова сбежала на Украину вместе с мужем. С матерью, оставшейся в России, певица перестала поддерживать отношения. Даже после гибели зятя Людмила Максакова по-прежнему не хотела идти с убитой горем дочерью на контакт, но после того, как певица пообщалась по видеосвязи с ведущим «Пусть говорят» Андреем Малаховым, решила все-таки высказаться.

Людмила Максакова долгое время не хотела общаться с дочерью. Когда Мария в прошлом году уехала на Украину с супругом, актриса открыто заявила, что ее наследница предала страну. Когда стало известно о трагической смерти Дениса Вороненкова, Максакова не стала сочувствовать дочке, а, напротив, даже порадовалась произошедшему.

На днях Мария пообщалась с ведущим передачи «Пусть говорят» Андреем Малаховым по телемосту. Разговор был записан и показан в эфире Первого канала. Оказалось, что среди зрителей выпуска оказалась и Людмила Максакова.

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Актриса не удержалась от комментария, правда, передала его дочери через своего друга Станислава Садальского.

«Людмила Максакова попросила дочку в Киеве, не перевирать фразу Льва Николаевича. На передаче Малахова дочка Людмилы переврала слова Толстого: — Простить могу, обнять не могу — руки отрезаны.

Людмила попросила дочку не перевирать классическую фразу Льва Николаевича: — Когда тебя предали — это все равно, что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже не получается

(орфография и пунктуация автора сохранены, — Прим. ред.)», — написал у себя в Инстаграме Садальский.

Максакова на пост Станислава Юрьевича никак не отреагировала — впрочем, возможно, она его даже не видела.

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