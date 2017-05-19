Людмила Максакова впервые обратилась к дочери-«предательнице»

Людмила Максакова
 

Людмила Максакова. Фото: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

В конце прошлого года российская оперная дива Мария Максакова сбежала на Украину вместе с мужем. С матерью, оставшейся в России, певица перестала поддерживать отношения. Даже после гибели зятя Людмила Максакова по-прежнему не хотела идти с убитой горем дочерью на контакт, но после того, как певица пообщалась по видеосвязи с ведущим «Пусть говорят» Андреем Малаховым, решила все-таки высказаться.

Еще по этой теме

Людмила Максакова долгое время не хотела общаться с дочерью. Когда Мария в прошлом году уехала на Украину с супругом, актриса открыто заявила, что ее наследница предала страну. Когда стало известно о трагической смерти Дениса Вороненкова, Максакова не стала сочувствовать дочке, а, напротив, даже порадовалась произошедшему.

На днях Мария пообщалась с ведущим передачи «Пусть говорят» Андреем Малаховым по телемосту. Разговор был записан и показан в эфире Первого канала. Оказалось, что среди зрителей выпуска оказалась и Людмила Максакова.

Реклама

Актриса не удержалась от комментария, правда, передала его дочери через своего друга Станислава Садальского.

«Людмила Максакова попросила дочку в Киеве, не перевирать фразу Льва Николаевича. На передаче Малахова дочка Людмилы переврала слова Толстого: — Простить могу, обнять не могу — руки отрезаны.

Людмила попросила дочку не перевирать классическую фразу Льва Николаевича: — Когда тебя предали — это все равно, что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже не получается

(орфография и пунктуация автора сохранены, — Прим. ред.)», — написал у себя в Инстаграме Садальский.

Максакова на пост Станислава Юрьевича никак не отреагировала — впрочем, возможно, она его даже не видела.

Еще по этой теме
Вдова Вороненкова Максакова боится возвращаться в Россию

Вдова Вороненкова Максакова боится возвращаться в Россию

Мария Максакова проигнорировала день рождения собственной дочери

Мария Максакова проигнорировала день рождения собственной дочери

Максакова резко высказалась о бывшей супруге Вороненкова

Максакова резко высказалась о бывшей супруге Вороненкова


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR
Земля
Земля, Rīga, 3800000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 68800 EUR

reklama.vesti.lv

Просто мама! Лопес с двойняшками попали в кадр на прогулке Wo&Men

Просто мама! Лопес с двойняшками попали в кадр на прогулке

Обзор TVNET: новый Land Rover Discovery Hi-Tech

Обзор TVNET: новый Land Rover Discovery

Порошенко: Прощай, советско-российская империя Новости

Порошенко: Прощай, советско-российская империя

Странная улитка, за которой следила вся Британия Hi-Tech

Странная улитка, за которой следила вся Британия

«Работники в Латвии распустились! Хотят зарплату, а не работу Новости

«Работники в Латвии распустились! Хотят зарплату, а не работу

Знаменитости

Российские исполнители

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PHP DEVELOPER
PHP DEVELOPER
BANKU OPERĀCIJU SPECIĀLISTUS – ...
BANKU OPERĀCIJU SPECIĀLISTUS – ...
BANK OPERATIONS SPECIALISTS - 9 ...
BANK OPERATIONS SPECIALISTS - 9 ...
KLIENTU KONSULTANTU /-I
KLIENTU KONSULTANTU /-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 