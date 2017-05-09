ФОТО: Пугачева показала себя в школьные годы

68-летняя звезда российской эстрады не перестает удивлять поклонников свежими и модными образами не только на светских мероприятиях, но и в кругу семьи. Многие задаются вопросом, как ей удается держать себя в форме и оставаться итакой молодой и энергичной. На днях Примадонна решила напомнить, как выглядела в школьные годы и опубликовала архивное фото в своем Instagram.

«Пионерка! Будь готов! Всегда готов! Знала бы я тогда, к какой жизни меня готовила судьба и этот девиз пионера», – написала певица под фотографией.

Пионерка!!!Будь готов!Всегда готов! Знала бы я тогда к какой жизни меня готовила судьба и этот девиз пионера A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on May 19, 2017 at 1:03am PDT

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Кстати, экс-супруг артистки Филипп Киркоров до сих пор боготворит свою музу и некогда любимую женщину, часто публикуя в своем микроблоге ее фотографии. Недавно он отметил дату ее первого выступления в телеэфире, разместив занимательный снимок.

Напомним, 15 апреля Пугачевой исполнилось 68 лет. С 2011 года она состоит в законном браке с шоуменом Максимом Галкиным. В 2013 году у семейной пары родились дети - Лиза и Гарри.

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