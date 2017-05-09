ФОТО: Пугачева показала себя в школьные годы

Алла Пугачева
 

Алла Пугачева. Фото: COVI/Scanpix

68-летняя звезда российской эстрады не перестает удивлять поклонников свежими и модными образами не только на светских мероприятиях, но и в кругу семьи. Многие задаются вопросом, как ей удается держать себя в форме и оставаться итакой молодой и энергичной. На днях Примадонна решила напомнить, как выглядела в школьные годы и опубликовала архивное фото в своем Instagram.

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«Пионерка! Будь готов! Всегда готов! Знала бы я тогда, к какой жизни меня готовила судьба и этот девиз пионера», – написала певица под фотографией.

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Кстати, экс-супруг артистки Филипп Киркоров до сих пор боготворит свою музу и некогда любимую женщину, часто публикуя в своем микроблоге ее фотографии. Недавно он отметил дату ее первого выступления в телеэфире, разместив занимательный снимок.

Ровно 50 лет назад, 9 мая,1967, на Центральном Телевидении Советского Союза, ВПЕРВЫЕ появилась будущая Суперзвезда Всех Времён и Народов, Любимая Певица огромной страны -Россия-АЛЛА ПУГАЧЕВА @alla_orfey !! Алла исполнила тогда песню "Иду из кино" в прямом эфире праздничного выпуска детской программы "Будильник" .Как и многие ключевые моменты в жизни каждого человека,произошло это совершенно случайно. За три дня до запуска телепередачи было готово все,кроме одной песни.Имено тогда члены сьемочной группы нашли выход из положения-обратиться к начинающей исполнительнице,"классной девчонке" по имени Алла Пугачева. Знакомство с ней состоялось в Доме звукозаписи.Это было одно из первых появлений 18 -летней Аллы Пугачевой на ЦЕНТРАЛЬНОМ телевидении . Вскоре юная девушка прославилась на весь Советский Союз и стала на долгие годы( уже больше 40 лет)- Главной Певицей Страны-РОССИЯ!

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Напомним, 15 апреля Пугачевой исполнилось 68 лет. С 2011 года она состоит в законном браке с шоуменом Максимом Галкиным. В 2013 году у семейной пары родились дети - Лиза и Гарри.

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